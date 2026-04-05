Recordemos al Cristo combativo durante la Semana Santa

Una distorsión peligrosa se ha infiltrado en la teología cristiana, tanto en la tradición católica como en la protestante y la ortodoxa. Se ha reinterpretado a Jesús como un conformista pasivo y no violento: de voz suave, infinitamente tolerante, un pastor bondadoso que nunca alzó la voz ni desafió el statu quo. Esta caricatura tiene un propósito: neutraliza el llamado del Evangelio a enfrentarse al mal y reconforta a quienes prefieren una fe que nunca ofende, nunca lucha, nunca traza una línea divisoria. Sin embargo, el relato histórico de la Semana Santa hace añicos esta ilusión. Jesucristo no fue ni pasivo ni conformista. Fue un guerrero de la verdad, intolerante con los malhechores y quienes los apoyaban, y mostró esa combatividad con claridad inequívoca desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. Lejos de ser una figura dócil, encarnó el espíritu mismo de la confrontación justa que las Escrituras exigen de todo creyente.

Jesús era él mismo judío, nacido en la población mayoritariamente judía de la Judea del siglo I. También lo eran sus discípulos. Vivían y adoraban dentro del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Su misión no era rechazar el judaísmo, sino cumplir sus profecías. Los sumos sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos establecidos, que afirmaban hablar en nombre de la fe, se habían convertido en los mismos hipócritas que Jesús desenmascaró. No representaban al remanente fiel de Israel. Representaban a una élite religiosa corrupta que había cambiado la autoridad divina por el poder político y el beneficio económico. Jesús vino a llamar a su propio pueblo a volver a la auténtica fidelidad al pacto, al tiempo que extendía la salvación a las naciones. El cristianismo, nacido del judaísmo, no es, por lo tanto, antijudío. Es la culminación de la historia de Israel. Pero la culminación requería una confrontación.

Lunes Santo: La purificación del templo – Ataque directo a los especuladores

Al día siguiente de su entrada triunfal, Jesús entró en el templo de Jerusalén y encontró el Patio de los Gentiles transformado en un mercado. Los comerciantes y cambistas explotaban a los peregrinos, convirtiendo el espacio sagrado en una cueva de ladrones. Las Escrituras registran la escena con una violencia inconfundible: Jesús «echó a todos los que compraban y vendían allí. Volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas» (Mateo 21:12). No fue una protesta cortés. Fue física, disruptiva e intransigente. Jesús no negoció con el mal; lo expulsó. Los especuladores que mercantilizaban el culto fueron los primeros objetivos de su campaña de la Semana Santa. El mismo Señor que más tarde enseñó el perdón nunca enseñó la tolerancia hacia la codicia institucionalizada que bloqueaba el camino hacia Dios.

Martes Santo: Enfrentamiento con la élite religiosa – «¡Hipócritas!»

Al día siguiente, Jesús regresó al Templo y desató una avalancha verbal que aún resuena a través de los siglos. Se enfrentó directamente a los fariseos, a los saduceos y a toda la jerarquía del establishment religioso judío predominante. En Mateo 23, pronuncia siete «ayes» contra ellos, llamándolos «hipócritas», «guías ciegos», «sepulcros blanqueados» y «raza de víboras». Los acusó de cerrar el reino de los cielos en las caras de la gente, de devorar las casas de las viudas y de recorrer tierra y mar para hacer un solo converso que se convertiría en el doble de hijo del infierno que ellos. No se trataba de una corrección amable, sino de una acusación profética. Jesús llamó al mal por su nombre y se negó a suavizar su lenguaje en aras de la «unidad». Los líderes religiosos que facilitaban la opresión espiritual quedaron al descubierto como los verdaderos enemigos del pueblo al que pretendían pastorear.

Miércoles Santo: Comienza la traición – Facilitando el mal por treinta piezas de plata

El Miércoles de Espías, la corrupción dentro del círculo íntimo salió a la luz. Judas Iscariote, uno de los Doce, se acercó a los sumos sacerdotes y se ofreció a traicionar a Jesús por treinta piezas de plata. El mismo hombre que había caminado con el Señor, presenciado milagros y escuchado los sermones, ahora optó por monetizar el mal. Judas no actuó solo; encontró cómplices dispuestos entre las autoridades religiosas, ansiosas por eliminar la amenaza que Jesús representaba para su poder. Esto no era teología abstracta. Fue el momento en que la codicia personal y la supervivencia institucional convergieron para facilitar el asesinato del Hijo de Dios. Jesús sabía que la traición se avecinaba y aun así partió el pan con Judas en la Última Cena, pero no excusó ni minimizó el acto. Identificó al traidor públicamente y declaró: «Más le valdría no haber nacido» (Mateo 26:24). Aquí no hay pasividad sentimental, solo una condena lúcida del cómplice.

Jueves Santo: Arresto, juicio y la maquinaria del mal

En la Última Cena, Jesús instituyó la Nueva Alianza y luego se dirigió a Getsemaní. Allí se manifestó la traición. Judas llegó con guardias armados enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos. Jesús fue arrestado, arrastrado ante el Sanedrín y sometido a un juicio farsa. Los líderes religiosos, incapaces de conseguir una condena según su ley, lo entregaron a las autoridades romanas. Poncio Pilato no halló culpa en Él, pero los sumos sacerdotes y la multitud, incitada por esos mismos líderes, exigieron la crucifixión. El establishment religioso judío hegemónico de la época utilizó el poder imperial de Roma como su verdugo. Jesús no se resistió al arresto con violencia, pero tampoco se retractó. Cuando fue interrogado por el sumo sacerdote, afirmó su identidad y profetizó el regreso del Hijo del Hombre. Su silencio ante Pilato no fue sumisión; fue una negativa soberana a dignificar las mentiras con argumentos. Se mantuvo combativo en espíritu, fiel a su propósito divino, incluso cuando le pusieron las cadenas.

Viernes Santo: La crueldad del mal plenamente expuesta

El Viernes Santo se puso de manifiesto ante el público todo el horror del mal y de quienes lo propiciaban. Jesús fue azotado, burlado, coronado de espinas, obligado a llevar su cruz y clavado en ella entre dos criminales. Los líderes religiosos se pararon al pie de la cruz, lanzando insultos: «A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar» (Mateo 27:42). Los soldados romanos se repartieron sus ropas. La oscuridad cubrió la tierra. Sin embargo, incluso en agonía, Jesús no vaciló. Perdonó a sus verdugos, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23:34), pero el perdón no es aprobación. No se disculpó por purificar el Templo, por denunciar a los hipócritas ni por reivindicar la autoridad divina. Siguió siendo el Mesías intransigente que había venido a destruir las obras del maligno. La cruz no fue una derrota para la combatividad; fue su máxima expresión. El mal hizo lo peor que pudo, y el amor lo venció sin transigir jamás con él.

Este es el Cristo que la Iglesia debe recuperar: el mismo Señor que declaró: «No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada» (Mateo 10:34). También dijo: «He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cómo desearía que ya se hubiera encendido!» (Lucas 12:49). La Escritura ordena a los creyentes: «Estad alerta; manteneos firmes en la fe; sed valientes; sed fuertes» (1 Corintios 16:13) y nos recuerda que «el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace tímidos, sino que nos da poder, amor y autocontrol» (2 Timoteo 1:7). El salmista alaba al Señor, «que entrena mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla» (Salmo 144:1). Y el profeta advierte: «¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal!» (Isaías 5:20).

El cristianismo es, en efecto, indulgente, amoroso, caritativo y abierto a todas las personas de buena voluntad. Pero no es neutral hacia los malhechores ni hacia quienes les facilitan sus acciones. Es intolerante con el mal en todas sus formas, ya sea la especulación del antiguo Templo, la hipocresía religiosa del siglo I o manifestaciones modernas como el totalitarismo islamista y la tiranía comunista. Cuando Estados Unidos se enfrenta a los regímenes de Irán, Cuba y Venezuela, o desmantela los cárteles de la droga que trafican con muerte y desesperación, no está actuando en contra del Evangelio. Está actuando en el espíritu del Cristo combativo que se negó a coexistir con el mal. Quienes critican tales acciones mientras nos agitan ante las narices a un Jesús pacifista simplemente nunca han leído correctamente la Semana Santa.

El Jesús de las Escrituras no era un conformista. Era el León de la tribu de Judá, así como el Cordero. Durante esta Semana Santa, que la Iglesia, sus seguidores y las personas de buena voluntad redescubran el retrato completo: el Cristo que volcó mesas, denunció a los hipócritas, desenmascaró a los traidores, soportó la tortura sin rendirse y triunfó sobre la muerte. Solo este Jesús puede dotar a los creyentes de lo necesario para enfrentarse a los males de nuestra época con valentía, claridad y una fidelidad inquebrantable a la verdad. El Cristo pasivo es una invención moderna. El Cristo real (el Cristo combativo, intransigente y portador de espada de la Semana Santa) sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre.