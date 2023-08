Rusia amenaza con usar armas nucleares ante remontada de Ucrania

Ante este cambio de estrategia, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, consideró que la guerra al fin está llegando “a Rusia”.

“Progresivamente, la guerra llega al territorio de Rusia, a uno de los centros simbólicos y sus bases militares. Es un proceso inevitable, natural y absolutamente justo”, dijo el mandatario ucraniano, tras su país lanzar un ataque con drones ucranianos.

Pues es que ahora, los edificios resplandecientes del distrito financiero de Moscú son una señal de vulnerabilidad que han estremecido a los moscovitas y que han traído la guerra en Ucrania al corazón del poderío ruso.

“Es aterrador, porque las explosiones te despiertan en la noche”, dijo una mujer que paseaba su perro y se identificó como Ulfiya y dijo que vivía en un edificio cercano. Al igual que otros moscovitas entrevistados por The Associated Press, no quiso identificarse por temor a las represalias o por su seguridad personal.

La TV rusa ha restado importancia a los ataques, y un canal insertó un segmento sobre la intercepción de los drones por la defensa aérea de Moscú entre informes sobre los ataques rusos en Ucrania. Pero ante el tamaño del dron que alcanzó el distrito financiero, los analistas ponen en duda la eficacia de la defensa aérea de la capital al sugerir que fue lanzado desde Ucrania.

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, anunció que los ataques de Moscú contra infraestructuras militares ucranianas, omitiendo los ataques a edificios públicos y residenciales, habían “aumentado considerablemente” en respuesta a los ataques contra territorio ruso ocurridos en los últimos días.

La península de Crimea, territorio ucraniano anexionado por Rusia en 2014, pero también otros territorios rusos, fueron atacados en las últimas semanas con drones.

Amenaza nuclear

Ante esta remontada ucraniana, que recibe apoyo armamentístico y monetario de la OTAN, Rusia ha tenido que volver a amenazar con el uso de bombas nucleares. Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad, ha continuado su retórica belicosa durante la invasión de Ucrania por parte de Rusia, reiterando la posibilidad de recurrir al uso de armas nucleares.

En esta ocasión, sentenció que si la contraofensiva, en colaboración con la OTAN, tuviera éxito y comprometa parte del territorio ruso, el país se vería obligado a utilizar armas nucleares, de acuerdo con el Decreto Presidencial ruso.

“Imagínense que la ofensiva... junto con la OTAN, tuviera éxito y acabara con parte de nuestro territorio. Entonces tendríamos que usar armas nucleares en virtud de lo estipulado en el Decreto Presidencial ruso”, dijo Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en un post de Telegram.

“Sencillamente, no habría otra solución”, añadió el expresidente de Rusia. “Nuestros enemigos deberían rezar a nuestros combatientes para que no permitan que el mundo arda en llamas nucleares”.

Medvedev, que fue presidente de Rusia de 2008 a 2012, mantiene un tono belicoso durante toda la invasión de Ucrania por parte de Moscú, planteando repetidamente el espectro de un conflicto nuclear.

El pasado mes de abril, advirtió de la expansión nuclear rusa si Suecia y Finlandia se unían a la OTAN. Helsinki se unió a la alianza de defensa a finales de ese mes, mientras que el camino de Estocolmo hacia la OTAN se despejó a principios de este mes después de que Turquía retirara sus objeciones.

Bielorrusia, aliada de Putin, confirma que tiene armas nucleares

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró que la mitad de las armas nucleares tácticas rusas prometidas por el Kremlin ya han sido desplegadas en territorio.

“No quiera Dios que tengamos que usar esas armas. Sea como sea, espero que no ocurra. Nosotros no entramos en ningún huerto, pero, por favor, no entren en el nuestro. Nosotros garantizamos nuestra seguridad con ayuda de nuestros amigos”, dijo cerca de la frontera con Polonia en días recientes.

Además, en mayo el presidente bielorruso afirmó que los países que estén dispuestos a unirse al Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, en una alianza comercial, ideológica y de seguridad entre ambos países, se le suministrará armamento estratégico con potencial nuclear. Es muy simple (…) Únete al Estado de la Unión de Belarús y Rusia. Eso es todo: habrá armas nucleares para todos”, dijo