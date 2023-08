Rusia bombardea a Odesa con drones y reclama ataques a Moscú

La oficina del fiscal general ucraniano explicó que los ataques nocturnos alcanzaron una zona del río Danubio que forma parte de la frontera entre Ucrania y Rumanía, pero no ofreció más detalles. Un video obtenido por The Associated Press mostró explosiones y un gran incendio en la lejanía en el Danubio, capturado por pescadores al otro lado del río, en Rumanía.

A lo largo del Danubio hay tres puertos ucranianos operativos.

“El objetivo del enemigo eran claramente las instalaciones de infraestructura portuaria e industrial de la región", escribió el mando operativo del sur de Ucrania en un mensaje en Facebook. Como resultado del operativo, se registró un incendio en instalaciones industriales y portuarias, y un elevador de grano sufrió daños.

La Fuerza Aérea ucraniana interceptó 23 drones Shahed en todo el país durante la noche, según su reporte matinal, la mayoría en Odesa y Kiev.

Los 10 drones drones disparados sobre Kiev fueron interceptados, afirmó Serhii Popko, jefe del gobierno municipal de la capital. Durante la noche se escucharon numerosas explosiones al activarse los sistemas de defensa aérea. Los restos de los drones derribados alcanzaron tres distritos de la ciudad y causaron daños en un edificio no residencial, agregó.

“Los terroristas rusos han vuelto a atentar contra los puertos, las instalaciones de grano y la seguridad alimentaria mundial”, dijo el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, en una publicación en Telegram el miércoles en la mañana. “El mundo debe responder”.

Según el mandatario, algunos de los aviones no tripulados alcanzaron sus objetivos y los “daños más significativos” se registraron en el sur de Ucrania.

Los precios del trigo se incrementaron cerca de un 3% y los del maíz subieron casi un 2% el miércoles tras los últimos ataques, mostrando la continua volatilidad en los mercados globales mientras Rusia ataca los puertos y la infraestructura agrícola ucraniana.

Ucrania es uno de los principales proveedores de trigo, maíz, aceite vegetal y otros productos agrícolas básicos para Oriente Medio, África y partes de Asia, donde la población tiene que hacer frente al hambre y al alza del precio de los alimentos.

Ucrania también puede exportar sus productos por carretera y tren a través de Europa, pero son rutas más costosas que la del Mar Negro y han generado división entre los países vecinos.

Dos civiles resultaron heridos en los bombardeos sobre la ciudad de Jersón durante la noche, explicó el gobernador de la provincia, Oleksandr Prokudin, el miércoles. La oficina de Zelenskyy indicó en un comunicado que un doctor falleció y cinco trabajadores sanitarios resultaron heridos en un ataque a un hospital de la ciudad, pero no indicó si el incidente ocurrió el martes o el miércoles.

Por otra parte, una mujer de 91 años perdió la vida en un ataque sobre un poblado en la región de Járkiv, apuntó la oficina. Y en la región oriental de Donetsk, cuatro personas sufrieron lesiones a causa de los bombardeos rusos en el último día, de acuerdo con su gobernador, Pavlo Kyrylenko.

Las inmediaciones de la ciudad de Nikopol, en la otra orilla de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, fueron bombardeadas tres veces, dijo el gobernador, Serhiy Lysak.

Ataques con drones a Moscú estremecen a los habitantes

Los edificios resplandecientes del distrito financiero de Moscú dominan el panorama de la capital de Rusia. Las elegantes estructuras de vidrio y acero, diseñadas para atraer inversiones durante el boom económico de principios de este siglo, se alzan en agudo contraste con el resto de la ciudad, de más de 800 años.

Ahora son una señal de su vulnerabilidad, tras una serie de ataques con drones que han estremecido a los moscovitas y que han traído la guerra en Ucrania al corazón del poderío ruso.

Los ataques del domingo y el martes no fueron los primeros: un dron alcanzó el mismísimo Kremlin en mayo, aunque sin causar daños. Pero las explosiones más recientes, que no causaron víctimas, pero destruyeron parte de la fachada de un rascacielos y provocaron una lluvia de vidrios a la calle, fueron particularmente inquietantes.

“Es aterrador, porque las explosiones te despiertan a la noche”, dijo una mujer que paseaba su perro y se identificó como Ulfiya y dijo que vivía en un edificio cercano. Al igual que otros moscovitas entrevistados por The Associated Press, no quiso identificarse por temor a las represalias o por su seguridad personal.

Otra mujer, que se identificó como Ekaterina, dijo que la explosión del martes fue “sonó como un trueno”.

“Creo que, por primera vez, realmente me asusté”, dijo. “No entiendo cómo la gente en una zona de guerra puede vivir así todos los días y no volverse loca”.

Moscu ataque drones.jpg Vista de la "City de Moscú", el distrito financiero de la capital rusa, 1 de agosto de 2023. Los edificios resplandecientes del distrito financiero de Moscú eran símbolos del boom económico de Rusia a principios de este siglo. Ahora son señal de su vulnerabilidad tras una serie de ataques con drones que llevaron la guerra en Ucrania al corazón del poderío ruso. AP /Dmitry Serebryakov

El Ministerio de Defensa ruso dijo que derribó dos drones en las afueras de Moscú y bloqueó electrónicamente a otro, que se estrelló contra el rascacielos IQ-Quarter, que contiene oficinas públicas de los ministerios de Desarrollo Económico, de Desarrollo Digital y Comunicaciones y de Industria y Comercio, el mismo inmueble alcanzado el domingo.

Se acordonó el edificio y personal de bomberos y el Comité Investigador acudieron al lugar. Horas después, los habitantes paseaban junto al río Moskva o tomaban sol sentados en los bancos. Para la 1 de la tarde del martes, los trabajadores reemplazaban las ventanas rotas.

El distrito financiero, a 10 minutos en Metro del Kremlin, contiene algunos de los restaurantes más lujosos de la ciudad, con amplias vistas y menús que ofrecen distintos tipos de caviar, moluscos del lejano oriente y cocina francesa.

Pero no había manera de desconocer las noticias sombrías.

La TV rusa ha restado importancia a los ataques, y un canal insertó un segmento sobre la intercepción de los drones por la defensa aérea de Moscú entre informes sobre los ataques rusos en Ucrania.

Pero ante el tamaño del dron que alcanzó el distrito financiero, los analistas ponen en duda la eficacia de la defensa aérea de la capital al sugerir que fue lanzado desde Ucrania.

“Si es así, resulta bastante vergonzoso para la defensa aérea rusa. Si un dron ha atravesado el espacio aéreo ruso durante horas, las defensas aéreas deberían haberlo interceptado antes y derribado antes”, dijo Ulrike Franke, experta en drones y tecnología militar en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.