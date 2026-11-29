Una mujer mira los productos alimenticios en exhibición fuera de una tienda en la Plaza Enghelab en Teherán el 23 de noviembre de 2026.

TEHERÁN — La moneda nacional iraní cayó este domingo a un nuevo mínimo histórico frente al dólar, que superó los tres millones de riales en el mercado libre, en medio de la guerra y de la presión económica con Estados Unidos, cuyo bloqueo naval ha limitado las exportaciones de petróleo de Irán.

Según los precios confirmados por casas de cambio de Teherán, el dólar llegó a cotizarse a 3.020.000 riales en el mercado libre, lo que supone una caída de la moneda iraní del 2% frente al dólar respecto al día anterior y del 13% en una semana.

El desplome de la moneda iraní se aceleró después de que Estados Unidos anunciara el pasado lunes nuevas sanciones contra más de una veintena de entidades y personas vinculadas al sistema bancario de Irán, entre ellas el Centro de Intercambio de Divisas y Oro, en el marco de la operación 'Paria Económico', lanzada en agosto para intensificar el aislamiento económico de Teherán.

Washington mantiene el bloqueo naval, que ha restringido el comercio exterior iraní, en particular las exportaciones de petróleo, mientras la guerra sigue estancada y sin visos de terminar pronto.

Irán asegura tener control del estrecho de Ormuz, ha realizado ataques contra petroleros y contra países aliados de Estados Unidos.

"Inestabilidad" en la economía

Desde que Israel y Estados Unidos lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, el rial se ha desplomado un 81% frente al dólar.

Irán afronta además una inflación interanual del 88,7 % y un encarecimiento del 112,6 % de los alimentos y las bebidas respecto a octubre de 2025, según el Centro de Estadística del país.

El presidente del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemmati, admitió el viernes la "inestabilidad" económica y su impacto en la población, y acusó a Estados Unidos e Israel de "intentar convertir la presión económica en inestabilidad social y desesperanza generalizada".

Hemmati reconoció, además, que las sanciones "sin precedentes", el bloqueo militar, el encarecimiento del comercio y las restricciones de acceso a los recursos financieros afectan al mercado de divisas y a los precios.

La frágil situación económica de Irán fue uno de los detonantes de las protestas antigubernamentales del pasado enero, sofocadas con una represión estatal que dejó 3.117 muertos, según el balance oficial, frente a los más de 7.000 contabilizados por ONG opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE