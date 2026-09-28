Serie sobre José Gregorio Hernández publicada en DLA recibe premio en Venezuela

La periodista venezolana Marinellys Tremamunno, corresponsal de Diario Las Américas en el Vaticano, fue reconocida con el Premio Regional de Periodismo “Lic. Aníbal Laydera Villalobos”, en la categoría Televisión, por su trabajo de investigación dedicado a la vida y obra de san José Gregorio Hernández.

El galardón fue concedido por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Miranda, durante la primera edición de este premio regional, creado para reconocer la excelencia, la ética y la constancia de los profesionales de la comunicación.

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Tremamunno fue distinguida por una serie documental dedicada al médico venezolano, canonizado por la Iglesia católica, en la que abordó su dimensión histórica, humana y espiritual desde distintos ángulos y a través de testimonios e investigación periodística.

Al anunciar el reconocimiento, la periodista Yasmín Devesa, maestra de ceremonia, destacó “la excelencia investigativa” de los trabajos que profundizan “en nuestra identidad, nuestra fe y también en nuestros valores más arraigados”.

El jurado reconoció el “sobresaliente trabajo de investigación sobre el santo doctor José Gregorio Hernández” realizado por Tremamunno y subrayó que la periodista, mediante “un profundo sentido de devoción y rigor profesional”, logró resaltar la dimensión histórica y espiritual del llamado Médico de los Pobres.

La motivación del premio calificó el trabajo como “un valioso aporte para el periodismo de investigación y la memoria cultural venezolana”.

Debido a sus compromisos profesionales en Roma, Tremamunno recibió el reconocimiento a distancia. En su nombre estuvo presente su padre, Giuseppe Tremamunno, acompañado por otros miembros de la familia.

Una trayectoria vinculada al Vaticano

Egresada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Marinellys Tremamunno desarrolla desde hace más de una década su actividad periodística en Roma y el Vaticano, donde cuenta con acreditación ordinaria ante la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Desde allí ha seguido algunos de los principales acontecimientos de la Iglesia católica y del pontificado, además de producir reportajes, entrevistas y coberturas para medios internacionales. Actualmente es corresponsal de Diario Las Américas, donde publica la columna “Desde el Vaticano”.

Su relación profesional con José Gregorio Hernández se ha desarrollado durante años de seguimiento periodístico del proceso que condujo al reconocimiento eclesial del médico venezolano, permitiéndole documentar desde Roma y el Vaticano los principales acontecimientos relacionados con una de las figuras religiosas y culturales más arraigadas en la identidad venezolana.

Para Tremamunno, el reconocimiento tiene además un significado particular por provenir del estado Miranda, territorio al que estuvo vinculada durante los primeros años de su carrera profesional. En los Altos Mirandinos fundó y dirigió el periódico Tras La Noticia, proyecto periodístico que mantuvo durante varios años antes de establecerse profesionalmente en Europa.

Primera edición del premio

El Premio Regional de Periodismo “Lic. Aníbal Laydera Villalobos” fue entregado por primera vez por el CNP Miranda en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Periodista venezolano.

La convocatoria incluyó las categorías Impreso, Radial, Televisión y Digital. El gremio también instituyó las distinciones “Lic. Raúl Pineda”, dedicada a la trayectoria, y “Doctora Gloria Cuenca”, orientada a reconocer el desempeño de profesionales que ejercen fuera del país.

Durante la ceremonia, el periodista Emilio Materán, orador de orden, reflexionó sobre los desafíos que enfrenta actualmente el ejercicio periodístico ante el desarrollo de la inteligencia artificial, la velocidad de las redes sociales y las restricciones que afectan el trabajo informativo en Venezuela.

Materán también recordó el impacto que ha tenido sobre el ecosistema informativo venezolano el cierre de medios impresos, emisoras de radio y portales digitales.

La secretaria general del CNP Miranda, Mirian Pacheco, reafirmó durante el acto el compromiso del gremio con la libertad de expresión y con el reconocimiento del ejercicio profesional del periodismo.

Tras esta primera convocatoria, el CNP Miranda anunció que el Premio Regional de Periodismo tendrá una nueva edición en 2027, con la previsión de ampliar las menciones y categorías reconocidas.