Siete sismos en Granada dejan tres heridos leves y el cierre de la Alhambra

GRANADA. La mañana de este 18 de agosto, estuvo muy movida en Granada, siete temblores estremecieron la tierra, cuatro de ellos de intensidad de cuatro grados. En Granada se cuentan entre las incidencias: tres heridos leves, doce asistencias sanitarias, más de 500 llamadas al servicio de emergencia y el desalojo de edificios y monumentos, entre ellos la Alhambra, reportó ABC.

La intensidad del primer temblor y sus réplicas provocó que saltara la alerta de sismos de Google en numerosos teléfonos.

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió “máxima prudencia” ante los sismos que se han vuelto a registrar este martes en el área metropolitana de Granada.

“Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor”, escribió el presidente andaluz a través de su cuenta de la red social X.

De momento, el Metro de Granada anunció que reduce la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora mientras la Policía local de Granada pidió calma a la población, seguir medidas de autoprotección y no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.

Los heridos ninguno presenta gravedad, uno es una menor de edad que fue hospitalizada y la mayor parte de las asistencias prestadas en emergencia han sido ataques de ansiedad.

Enjambre sísmico

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró esta mañana a las 10:37 (4:30 am hora del Este) el terremoto de magnitud 4,7, con epicentro en Gójar, y posteriormente, se produjeron cuatro réplicas, una de ellas con intensidad 4 a las 10:53 horas.

El IGN contabilizó también un terremoto de 2,9 con epicentro en Padul, otro de 2,8 con epicentro en Alhendín y uno más, esta vez de 2,6, en Las Gabias.

Los movimientos telúricos se han sentido, sobre todo el de Gójar, en cuatro provincias andaluzas, las más orientales. Y también en buena parte de la provincia granadina, fundamentalmente en los municipios del Área Metropolitana, que es donde se está concentrando este enjambre sísmico que se viene manifestando con virulencia desde el terremoto de la madrugada del 15 de agosto en Alhendín, de cinco grados.

Nada garantiza que la situación vaya a normalizarse ni cuándo ocurrirá eso.

La Junta mantiene el nivel de emergencia 1 por riesgo sísmico y la Guardia Civil desplegó efectivos en las zonas afectadas por los movimientos sísmicos, con el objetivo de atender las incidencias que puedan producirse y colaborar con el resto de los servicios de emergencia.

En el dispositivo participan patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), de la Agrupación de Tráfico y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Asimismo, los agentes del Instituto Armado están prestando apoyo para que los desalojos preventivos dispuestos en el Nevada Shopping y en el Granaíta se desarrollen de forma ordenada y segura, reforzando la vigilancia en los accesos y zonas exteriores.

La Policía Nacional, por su parte, anunció que reforzó el despliegue en las zonas más afectadas de Granada por los movimientos sísmicos, durante los turnos de mañana, tarde y noche.

Evaluación de daños

Queda por evaluar del todo los daños, cosa que se irá haciendo progresivamente, pero, al menos en la capital, el distrito más perjudicado ha sido el del Zaidín. En ese barrio, el que reside más población en la ciudad, se mantienen en pie edificios de más de sesenta años de antigüedad y peor preparados para estas circunstancias.

La situación, en muchos puntos del Zaidín, es bastante lamentable, con numerosos cascotes y trozos de cornisas caídos en el suelo. También algún que otro árbol, cosa que también ocurrió en el distrito Genil. Se han detectado asimismo desperfectos en edificios de Huétor Vega, Santa Fe, Las Gabias y otros pueblos cercanos a la capital.

Un dato que puede ser relevante o no: a lo largo de la mañana, la autovía A-44, que conduce de Granada a la costa, tuvo un tráfico bastante intenso. Algunos granadinos reconocieron que se iban porque tenían miedo, aunque también es verdad que en agosto hay mucha gente que va a la playa y sería arriesgado concluir que todos los que viajaban hoy lo han hecho por ese motivo.

Por lo demás, los terremotos han vuelto a sacar a la calle a muchos granadinos, como ocurrió en la madrugada del viernes al sábado. Están sobre todo en plazas grandes, donde no tienen alrededor objetos que puedan dañarles.

Pero para esta tarde se esperan temperaturas muy altas, de casi cuarenta grados. No es recomendable que sigan ahí.

FUENTE: Con información de ABC/EFE/ Europa Press