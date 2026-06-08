Startup Olé Marbella celebra su III Edición y reafirma liderazgo en el emprendimiento internacional

MADRID. - Startup Olé Marbella, el evento de más alto nivel de emprendimiento e inversión , regresará en su tercera edición durante los días 17 y 18 de junio próximos, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella, España , con el valioso apoyo de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Marbella, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía.

Será una cita clave para consolidar su liderazgo e impulsar el emprendimiento tecnológico y la proyección internacional del ecosistema innovador, informó un comunicado de prensa de organizaciones de Salamanca, Marbella y Andalucía.

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Su realización cuenta también con el apoyo de relevantes actores de la comunidad emprendedora e inversora internacional con base en Marbella y la Costa del Sol, entidades y fondos nacionales y regionales, y con las principales asociaciones de empresarios y emprendedores de Marbella y el entorno.

El evento, que contará con sesiones dedicadas para la mujer y mesas redondas y fireside chats, espera una participación superior a 1,500 asistentes, 350 ponentes de alto nivel, 50 fondos de inversión y corporaciones, y más de 300 empresas.

El evento permitirá la celebración de un alto número de reuniones privadas entre asistentes, gracias a una herramienta de networking diseñada con inteligencia artificial que maximizará las posibilidades de negocio.

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Startup Olé Marbella con apoyo de lujo

Entre los actores del emprendimiento e inversión se encuentran Andreas Mihalovits, Co-Founder de Global Super Angels Club; Jere Erkko, creador de Angry Birds; Christian Rasmusson, CEO The Pool Marbella; Armando González, CEO de RavenPack; Tuomas Kosonen, socio del fondo Inventure; Florian Jansen, CEO. FJX; Dan Marques, Co-fundador de Malaga Startups; Pablo Campos, CBO de Stamp; Cristobal Alonso, Managing Director Wolver Ventures; Carlos Cantu, Co-fundador de Séneca; Lara Moloney, fundadora de Circle Málaga y Alberto de Cárdenas, CEO de Fisia.

Además, participan entidades y fondos nacionales y regionales, como Spaincap, CDTI Innvierte, Inventure, Global Super Angels Club, Safamotor, Kfund, Faraday, Aaban, Axis, Sherry Ventures, BME, Lumo Labs, Eoniq Fund, Bewater funds, RTVE Impulsa Visión, Enagás emprende, Bcombinator, Sego Finance, Successful Fund, Max Ventures, Wolver Ventures, Armilar, Broadline Capital, EnterpriseTech34, 300 Three Wise Men, LG Patrimonios, LM Group Real State, Match Owner, Erwin de Grave, Idea B3 Hubs, Arcanvas y Alter Capital.

Se destaca también la participación de las principales asociaciones de empresarios y emprendedores de Marbella y el entorno como son APYMEM, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella; APYMEHAVÍS, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Benahavís; APYMESPA, Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro de Alcántara; REM, Red Emprendedoras y Empresarias de Marbella, Málaga y Campo de Gibraltar junto con Sinergias Club Internacional y AMPREM, Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Marbella.

Además, se cuenta con el apoyo de LPA (Asociación Inmobiliaria de la Costa del Sol) como asociación líder del sector inmobiliario.

Todas ellas estarán organizando summits y paneles de gran interés sobre el ecosistema empresarial y emprendedor de Marbella y su entorno.

Asimismo, habrá varias sesiones dedicadas al liderazgo y emprendimiento femenino organizadas por asociaciones internacionales como Women Invest in Women, o Women Impulse-Futur.

Además, Fisia impulsa una programación de paneles y encuentros centrados en hostelería, turismo y nuevas tecnologías. A esta serie de summits, hay que incluir uno liderado por RTVE Impulsa Visión.

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Ponentes en el evento

Hasta el momento han confirmado su participación ponentes destacados como Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella; Javier González Navarro, director general de Fomento del Emprendimiento y Formación Continua de la Junta de Andalucía; Mª Carmen Márquez, Diputada-Delegación de Empleo y Formación; Juan Mostazo; José Zudaire, director de Spaincap; Antonio Romero, General Partner de Sherry Ventures; Isabel Carraso, Presidenta de REM; Álvaro Botella, Presidente de LPA, Alejandro Freijo, Director de Empleo del Ayuntamiento de Marbella o Állvaro Jiménez, Director de Generasur.

También participarán otros ponentes de carácter internacional como Kwamara Thompson, fundadora de Women Invest in Women o Julieta Moradei, CEO de Arcanvas. De la misma manera, se contará con Marina Villegas, Directora de Investigación e Innovación de la Comunidad de Madrid; Kristina Szekely, presidenta de Kristina Szekely International Realty; Eva Alvarez, Presidenta de CESN; Yohania De Armas, CEO de Conecta Iberoamérica; Cristóbal Garre, Diputado Nacional de Málaga; José Luis Belinchón, Gerente de Innovación Tecnológica en la Comunidad de Madrid; Sorbi Khattak, fundadora de Skincare Scientists; Valentina Tkachenko, presentadora y angel investor; Marina Nitzak, Fundadora de LM Group Real Estate; Hrish Lotlikar, CEO de SuperWorld, entre otros. Emilio Corchado, CEO de Startup OLÉ y catedrático de la Universidad de Salamanca, actuará como anfitrión del evento.

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Encuentros clave para el emprendimiento

Startup Olé Marbella se ha convertido en el gran encuentro internacional del verano donde startups, scaleups, inversores, corporaciones e instituciones conectan de forma orgánica y profesional con los ecosistemas escandinavo y centroeuropeo, impulsando innovación, colaboración y crecimiento global. En esta edición, el programa prestará especial atención a tecnologías de actualidad como la inteligencia artificial y la ciberseguridad y sectores como el inmobiliario, turismo, sostenibilidad, movilidad, salud, bienestar, longevidad, entre otros.

El evento permitirá la celebración de un alto número de reuniones privadas entre asistentes gracias a una herramienta de networking diseñada con inteligencia artificial que maximizará las posibilidades de negocio.

Las actividades de networking incluyen cócteles profesionales en la playa y conciertos con música en directo y experiencias exclusivas organizadas por empresas colaboradoras. Entre las actividades de promoción se ha organizado un After-Work el pasado 5 de junio, en el reputado restaurante de Madrid, Relais de Paris by Muy Antonella. De igual manera, se contará con un test driving de automóviles con la afamada marca Audi ofrecido por Safamotor.

Los asistentes al evento podrán beneficiarse de condiciones especiales para viaje y alojamiento gracias a la colaboración de Occidental Puerto Banús de Barceló Hotel Group e Iberia, con descuentos exclusivos en hospedaje y vuelos con destino al aeropuerto de Málaga.

Startup OLÉ Marbella‘26 invita al público en general a acudir al evento y los asistentes podrán registrarse de forma gratuita en el siguiente enlace:

https://www.eventbrite.es/e/startup-ole-marbella26-attendees-asistentes-tickets-1975948566353?aff=oddtdtcreator

Más información en: https://startupolemarbella.eu