miércoles 7  de  octubre 2026
EJECUCIÓN

Texas anuncia que ejecutará a hombre que mató a una cajera, la primera inyección letal desde el caso de Pike

Defensores de Jamaal Howard solicitaron que se retrasara la ejecución, hasta asegurarse que la droga que se le suministrará es segura

Foto referencial (Pixabay)

Foto referencial (Pixabay)

Por Julián Varela

WASHINGTON. Este miércoles, a Jamaal Howard, de 46 años de edad, le administrarán la inyección letal en Texas, pese a la solicitud de su equipo de defensores de retrasar la ejecución por 30 días mientras se asegura que la droga que le administraran es segura y no ocurrirá lo mismo que con Christa Pike, que sobrevivió a dos intentos fallidos.

Howard fue condenado en el año 2000 por disparar y matar a Vickie Swartout, una cajera de una gasolinera en Silsbee, una ciudad al norte de Houston, durante un robo.

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El equipo legal de Howard pidió en repetidas ocasiones al gobierno texano que se detenga la ejecución, alegaron que su cliente sufre una discapacidad mental.

Tras lo sucedido con Pike, los letrados solicitaron al gobernador de Texas, Greg Abbott, que retrase 30 días la inyección letal hasta que las autoridades aseguren que la droga que se le administrará sea segura, según informó el portal The Texas Tribune.

Howard “no debe ser ejecutado con un fármaco cuyo historial el estado se ha negado a mostrar a sus abogados, a pocos días de que ese mismo fármaco fallara en otro estado”, escribieron sus abogados en una carta a Abbott difundida por el medio.

El suministro de pentobarbital en Texas, el fármaco que se planea administrar a Howard y se utilizó en la ejecución fallida de Pike, ha sido criticado, porque el estado adquiere la sustancia preparada en farmacias, y no fabricada comercialmente, debido a que las grandes farmacéuticas se niegan a participar en las ejecuciones.

Debido a la escasez de suministro que esto genera, el estado analiza los viales del fármaco que tiene y extiende su fecha de vencimiento si determina que funcionará de manera eficaz, un proceso que, según los críticos, no es seguro, de acuerdo con el Texas Tribune.

Si la ejecución de Howard sigue adelante y no se produce una intervención de último momento, será el séptimo reo ejecutado en Texas este año y el número 30 en todo el país en 2026.

Pike se recupera

Christa Pike se recupera tras haber recibido dos dosis de inyección letal consecutivas, el 30 de septiembre, en la prisión de Riverbend, en Nashville, Tennessee.

Recobró la conciencia y habla, de acuerdo con la información suministrada por sus abogados, este martes. Pese a esta leve mejoría, Pike sigue recluida en un hospital y con un pronóstico incierto.

Al momento de su ejecución, la mujer se quejó de dolor en el brazo y siguió respirando y fue trasladada en ambulancia al hospital

Tras el caso de Pike, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, ordenó una investigación independiente y suspendió otra ejecución programada para este año. El jefe de prisiones del Estado, Frank Strada, anunció su renuncia.

Pike fue condenada por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer de 19 años de edad.

Los abogados de Pike pidieron a los tribunales conmutar la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, alegando que Pike sufrió abusos cuando era niña y padecía trastornos de salud mental que no se presentaron durante el juicio hace 30 años. Un tribunal de apelaciones suspendió la ejecución a última hora, pero el Tribunal Supremo permitió que se llevara a cabo.

FUENTE: Con información de EFE/ El País

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