Ucrania: avance ruso se detiene en Bájmut, según analistas

El Institute for the Study of War, con sede en Washington, dijo que no había avances confirmados de las fuerzas rusas en Bájmut. Tropas rusas y unidades del Grupo Wagner, una compañía militar controlada por el Kremlin, seguían lanzando ataques terrestres en la ciudad pero no había pruebas de que consiguieran ganar terreno, señaló el ISW el sábado por la noche.