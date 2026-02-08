domingo 8  de  febrero 2026
DEFENSA

Ucrania confirma la fabricación de drones en Alemania a partir de febrero

Zelenski indicó que el país abriría dos oficinas para la venta de armas en Berlín (Alemania) y Copenhague (Dinamarca) que más ayuda militar han prestado desde la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa con la canciller alemana en la Cancillería en Berlín, el 15 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que a mediados de febrero comenzará la fabricación de drones ucranianos en Alemania, y que su país contará con diez centros en Europa para la exportación de sistemas de Defensa.

"A mitad de febrero, veremos nuestros drones ser producidos en Alemania. Yo recibiré el primer dron", afirmó Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, donde indicó que también hay "líneas de producción en el Reino Unido".

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. 
EN BUSCA DE ACUERDO

Termina primera sesión de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU
Edificios residenciales destruidos en la ciudad en primera línea de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
GUERRA

Rusia reanuda ataques masivos a Ucrania bajo un frío extremo

"Hoy, la seguridad de Europa se basa en la tecnología de drones", planteó Zelenski, que destacó que la aviación es uno de los "sectores más prometedores para invertir en Ucrania".

"Actualmente contamos con 450 empresas que fabrican drones. De ellas, entre 40 y 50 son líderes", adujo, antes de señalar que la industria de fabricación de esos sistemas, pese a ser nueva, es la "más grande que hay en Ucrania" y acapara mucho interés inversor.

El presidente ucraniano realizó estas afirmaciones al señalar, en el marco de un encuentro con profesores y estudiantes del Instituto de Aviación de Kiev, que en 2026 comenzarán las exportaciones industriales de Defensa de Ucrania a través de diez centros de exportación, que se encontrarán en los países bálticos y en el norte de Europa.

El pasado mes de noviembre, Zelenski indicó que Ucrania abriría dos oficinas para la venta de armas en Berlín y Copenhague, capitales de dos de los países europeos -Alemania y Dinamarca- que más ayuda militar han prestado al país invadido por Rusia

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros tras un acuerdo en los contactos en EAU

EEUU y Rusia acuerdan restablecer contacto militar de alto nivel tras expiración del último acuerdo nuclear

La crisis del Estado de derecho

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
POLÍTICA

El "jaque mate" de Trump obliga a La Habana a negociar

Esta imagen, difundida por la Presidencia de Venezuela, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), conversando con la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de febrero de 2026.  
Política

Venezuela: Grupo de poder solo permanece, si acata órdenes de EEUU

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela).
COMUNICADO

Grupo IDEA advierte que proceso de amnistía en Venezuela debe ser "legítimo y democrático"

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
POLÍTICA

Funcionarios estadounidenses y líderes no descartan posible operación militar en Cuba

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.
EEUU

Tribunal de apelaciones valida la detención de migrantes indocumentados "sin derecho a fianza"

Te puede interesar

El líder de la Cámara de Representantes Mike Johnson junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CONGRESO

El fin del cierre del gobierno, otra frustración para la extrema izquierda de EEUU

Por Leonardo Morales
Turistas a bordo de automóviles clásicos recorren una calle este sábado, en La Habana, Cuba.
Precaución a turistas

Aumentan alertas para viajeros a Cuba ante la crisis económica y la escalada de tensiones con EEUU

El exsenador estatal José Javier Rodríguez.
POLÍTICA

Candidato demócrata: "La fiscalía debe ser del pueblo, no el abogado del gobernador" de Florida

Esta imagen, difundida por la Presidencia de Venezuela, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), conversando con la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de febrero de 2026.  
Política

Venezuela: Grupo de poder solo permanece, si acata órdenes de EEUU

Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
POLÍTICA

Funcionarios estadounidenses y líderes no descartan posible operación militar en Cuba