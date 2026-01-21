UE advierte que ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) advirtió este miércoles 21 de enero de que los ataques por parte de Rusia a subestaciones eléctricas ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían las reiteradas advertencias del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA).

"Rusia está creando riesgos de apagón en instalaciones nucleares, incluidas Chernóbil y otras centrales nucleares", expresó en un comunicado difundido en redes sociales la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper. Calificó los ataques como "imprudentes".

CONFLICTO Rusia entrega a EEUU supuestas pruebas de intento de ataque ucraniano a una residencia de Putin

CONFLICTO Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

La funcionaria indicó que las acciones de Moscú "ponen de relieve" su "desprecio" por "el sufrimiento de la población civil, el medio ambiente y los esfuerzos de paz".

Puntualizó: "Seguiremos apoyando a Ucrania y frenando la capacidad de Rusia de poner en riesgo la vida de millones de personas, incluyendo el riesgo de accidente nuclear".

El Ministerio de Energía de Ucrania informó el martes que el suministro eléctrico de la central nuclear de Chernóbil se había restablecido tras una serie de ataques rusos nocturnos que le hicieron perder el contacto con varias líneas de abastecimiento.

El OIEA informó previamente de que "varias subestaciones eléctricas ucranianas" se vieron afectadas por los ataques rusos en el marco de los combates en la zona y que la central perdió "toda la energía externa".

Rusia estudia invitación de Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, encargó al Ministerio de Exteriores que estudie la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, creada a raíz de una propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino.

"El Ministerio de Exteriores de Rusia ha recibido instrucciones de estudiar los documentos recibidos y de consultar con nuestros socios estratégicos al respecto", señaló durante una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia recogida por la Presidencia.

Putin trasladó su agradecimiento a Trump por la iniciativa. "Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional", subrayó.

Agregó que la "clave es que haya un impacto positivo" de cara a una "solución a largo plazo del conflicto palestino-israelí, basada en las decisiones de Naciones Unidas".

FUENTE: Con información de Europa Press