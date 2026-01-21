jueves 22  de  enero 2026
CONFLICTO

UE advierte que ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear

Las acciones de Rusia evidencian su "desprecio" por "el sufrimiento de la población civil, el medio ambiente y los esfuerzos de paz", dijo la portavoz de la UE

Imagen referencial de la Unión Europea.

Imagen referencial de la Unión Europea.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) advirtió este miércoles 21 de enero de que los ataques por parte de Rusia a subestaciones eléctricas ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían las reiteradas advertencias del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA).

"Rusia está creando riesgos de apagón en instalaciones nucleares, incluidas Chernóbil y otras centrales nucleares", expresó en un comunicado difundido en redes sociales la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper. Calificó los ataques como "imprudentes".

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU
Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.
CONFLICTO

Rusia entrega a EEUU supuestas pruebas de intento de ataque ucraniano a una residencia de Putin

La funcionaria indicó que las acciones de Moscú "ponen de relieve" su "desprecio" por "el sufrimiento de la población civil, el medio ambiente y los esfuerzos de paz".

Puntualizó: "Seguiremos apoyando a Ucrania y frenando la capacidad de Rusia de poner en riesgo la vida de millones de personas, incluyendo el riesgo de accidente nuclear".

El Ministerio de Energía de Ucrania informó el martes que el suministro eléctrico de la central nuclear de Chernóbil se había restablecido tras una serie de ataques rusos nocturnos que le hicieron perder el contacto con varias líneas de abastecimiento.

El OIEA informó previamente de que "varias subestaciones eléctricas ucranianas" se vieron afectadas por los ataques rusos en el marco de los combates en la zona y que la central perdió "toda la energía externa".

Rusia estudia invitación de Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, encargó al Ministerio de Exteriores que estudie la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para sumarse a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, creada a raíz de una propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino.

"El Ministerio de Exteriores de Rusia ha recibido instrucciones de estudiar los documentos recibidos y de consultar con nuestros socios estratégicos al respecto", señaló durante una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia recogida por la Presidencia.

Putin trasladó su agradecimiento a Trump por la iniciativa. "Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional", subrayó.

Agregó que la "clave es que haya un impacto positivo" de cara a una "solución a largo plazo del conflicto palestino-israelí, basada en las decisiones de Naciones Unidas".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Zelenski afirma que Rusia prepara "un nuevo ataque masivo" contra Ucrania

UE plantea prohibir las exportaciones a Irán de componentes para fabricación de drones y misiles

Israel pide a la UE designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel
ECONOMÍA

China ofrece oxígeno financiero a Cuba para frenar el colapso energético y social

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
Cámara de Representantes

Comité del Congreso aprueba procesar a los Clinton por desacato al Congreso

Te puede interesar

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
EDUCACIÓN PÚBLICA

Broward aprueba el cierre de seis escuelas ante caída sostenida de matrícula

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
POLÍTICA

Trump considera reunirse en EEUU con la cabecilla del régimen chavista

Imagen referencial de la Unión Europea.
CONFLICTO

UE advierte que ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear

Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506. 
OBITUARIO

Muere en Miami Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump