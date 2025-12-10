miércoles 10  de  diciembre 2025
DENUNCIA

Una nueva denuncia de acoso sexual salpica a los socialistas españoles

Según medios españoles, los canales internos de los socialistas españoles recibieron una denuncia contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que negó los hechos

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en el Parlamento.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en el Parlamento.

PARLAMENTO ESPAÑOL / EUROA PRESS

Un dirigente local de los socialistas españoles fue blanco de una denuncia interna de acoso sexual, según se supo este miércoles, un nuevo caso de este tipo que afecta al partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho bandera de sus políticas feministas.

Según medios españoles, los canales internos de los socialistas españoles recibieron una denuncia contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que negó los hechos.

Lee además
Embarcación de la Guardia Civil.
ESPAÑA

Ascienden a cuatro los muertos por el fuerte oleaje en las islas Canarias
El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, reacciona con la cabeza dentro de su camiseta durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 7 de diciembre de 2025.
Fútbol

Real Madrid sufre otro descalabro incomprensible en LaLiga

"No hay ninguna prueba, ninguna, ni la puede haber, porque no es verdad", dijo Tomé a la prensa, asegurando que considerará tomar "las acciones legales" que le aconsejen los abogados.

"No sé de qué se me acusa porque no lo sé. Y por lo tanto, cuando sepa algo más, podré decir algo, pero de momento no sé nada", insistió.

Las varias acusaciones de este tipo a los socialistas fueron uno de los temas dominantes en la sesión de control al Gobierno de este jueves, en la que Sánchez se defendió asegurando que su partido siempre responde con contundencia.

"El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero. Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros, es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia", dijo Sánchez dirigiéndose a la oposición conservadora.

"Este Gobierno apoya a las mujeres", insistió.

Hace justo una semana, la justicia española abrió una investigación por presunto acoso sexual contra un dirigente socialista local de Andalucía, Antonio Navarro.

Estos casos coinciden con el de Francisco Salazar, socialista y antiguo asesor cercano a Sánchez. Las acusaciones formuladas por varias antiguas colaboradoras llevaron a este exdiputado a dimitir a principios de julio de sus funciones y de la dirección del PSOE.

Las denunciantes de Salazar han lamentado la falta de reacción de los servicios de Sánchez ante sus denuncias.

En los últimos meses se han acumulado los casos judiciales en el entorno del presidente del Gobierno, que los considera ataques orquestados por la oposición de derecha y extrema derecha.

Uno de ellos, un amplio caso de corrupción que afecta a un exministro de Transportes, a su asistente y al exnúmero tres del PSOE, ya había creado malestar en el seno del partido, con la revelación de grabaciones que contenían conversaciones sobre prostitutas.

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Zapatero en la mira: las nuevas revelaciones del "Pollo" Carvajal que podrían salpicar a España

Cuatro países se retiran de Eurovisión tras permitirse participación de Israel

Conozca cómo está la actualidad de los favoritos a ganar el Mundial 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado. video
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

Colegio electoral hablitado en el ayuntamiento de Miami.
ELECCIONES 2025

Participación moderada marca la segunda vuelta electoral en Miami, Hialeah y Miami Beach

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

Te puede interesar

El presidente der Estados Unidos Donald j. Trump y su exasesor especial Elon Musk
CASA BLANCA

Trump advierte a Europa por multa de $140 millones a Elon Musk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial. video
PÁNICO

Avioneta aterriza de emergencia en autopista de Florida y aplasta un carro

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio. 
PRECIADO LÍQUIDO

Florida destina $29 millones a mejorar calidad del agua en Bahía de Biscayne y restaurar arrecife de coral

Entrega de alimentos de la CAMACOL 2025
SOLIDARIDAD

Multitudinaria entrega de canastas navideñas ilumina el LoanDepot Park de Miami