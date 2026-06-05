viernes 5  de  junio 2026
Diplomacia

Xi Jinping planea visita a Corea del Norte

Este viaje se trata del segundo que realiza Xi a Corea del Norte desde el año 2019, cuando visitó por primera vez el país en calidad de presidente del país asiático

El presidente de China, Xi Jinping, habla en el Evento de altos líderes chinos celebrado por el Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China en San Francisco, California, el 15 de noviembre de 2023

El presidente de China, Xi Jinping, habla en el "Evento de altos líderes chinos" celebrado por el Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China en San Francisco, California, el 15 de noviembre de 2023

AFP

PEKÍN.- El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita a Corea del Norte el próximo lunes, 8 de junio, tras haber recibido una invitación por parte del líder norcoeano, Kim Jong Un.

Así lo informó la agencia estatal norcoreana KCNA así como un portavoz del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

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Lo han hecho con la publicación de dos breves textos prácticamente idénticos en los cuales se precisa que la visita tendrá lugar los días 8 y 9 de junio, aunque no se ha referido detalle alguno sobre el propósito de la misma ni las temáticas que serán abordadas en ella.

Este viaje se trata del segundo que realiza Xi a Corea del Norte desde el año 2019, cuando visitó por primera vez el país en calidad de presidente del país asiático.

"Por invitación del camarada Kim Jong Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de los Asuntos del Estado de la República Popular Democrática de Corea, el camarada Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular China, realizará una visita de Estado a la RPDC los días 8 y 9 de junio", reza el texto de la KCNA.

Posteriormente en una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, señaló que la visita representa una oportunidad para que "los dos máximos dirigentes del partido y del Estado intercambien opiniones sobre las relaciones bilaterales y cuestiones de interés mutuo".

"La tradicional relación de amistad y cooperación entre China y Corea del Norte ha mantenido un crecimiento sólido y constante y ha reportado beneficios tangibles tanto a los países como a los pueblos", indicó.

"La visita será una oportunidad para que ambas partes trabajen juntas con el fin de seguir avanzando en las relaciones bilaterales en consonancia con los tiempos, promover el bienestar de ambos pueblos y contribuir en mayor medida a la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en la región y más allá", ha concluido la portavoz china.

FUENTE: Con información de AFP

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