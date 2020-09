¿A qué edad puedo empezar a recibir beneficios de jubilación?

La edad más temprana en la que puede comenzar a recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social es a los 62 años. Si decide recibir los beneficios antes de la edad plena de jubilación, que para la mayoría de las personas es a los 66 o 67 años, recibirá un beneficio reducido. Tenga en cuenta que no podrá recibir cobertura de Medicare hasta los 65 años, incluso si decide retirarse a una edad más temprana. Para obtener más información, visite www.ssa.gov/espanol/beneficios/jubilacion/.

Pregunta: Cuando una persona que trabajó y pagó los impuestos del Seguro Social muere, ¿se pagan los beneficios en el registro de esa persona? J. Florez, Kendall FL.

Respuesta:

Los beneficios de sobrevivientes del Seguro Social se pueden pagar a:

Viuda o viudo: beneficios no reducidos a la edad plena de jubilación, o beneficios reducidos a partir de los 60 años;

Una viuda o viudo discapacitado, ya a los 50 años;

Una viuda o viudo a cualquier edad si él o ella cuida al hijo del fallecido menor de 16 años o discapacitado, y recibe beneficios del Seguro Social;

Niños solteros menores de 18 años o hasta 19 años si asisten a la escuela secundaria a tiempo completo. Bajo ciertas circunstancias, se pueden pagar beneficios a hijastros, nietos o hijos adoptivos;

Niños de cualquier edad que fueron discapacitados antes de los 22 años y permanecen discapacitados; y

Padres dependientes de 62 años o más. Incluso si está divorciado, aún puede calificar para los beneficios de sobrevivientes.

Para obtener más información, visite www.ssa.gov.

Pregunta: No he recibido mi Declaración de Seguridad Social por correo en los últimos años. ¿Alguna vez volveré a tener uno? F. Velásquez, Miami FL.

Respuesta:

Actualmente enviamos por correo declaraciones del Seguro Social a los trabajadores de 60 años o más que no reciben beneficios del Seguro Social y que aún no tienen una cuenta my Social Security account de Seguro Social. Enviamos los estados de cuenta tres meses antes de su cumpleaños. En lugar de esperar a recibir un estado de cuenta enviado por correo, alentamos a las personas a abrir una cuenta de mi Seguro Social en https://www.ssa.gov/myaccount/ para que puedan acceder a su estado de cuenta en línea, en cualquier momento.

Pregunta: Prefiero leer en audio libro. ¿El Seguro Social tiene publicaciones de audio? A. Soler, South Miami FL.

Respuesta:

Sí. Puede encontrarlos en www.ssa.gov/pubs. Algunas de las publicaciones disponibles incluyen Lo que puede hacer en línea, Trabajar mientras está discapacitado: Cómo podemos ayudarlo, Solicitar en línea los beneficios del Seguro Social y su Tarjeta y número de seguro social. Puede escuchar ahora en www.ssa.gov/pubs.