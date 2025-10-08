miércoles 8  de  octubre 2025
OPINIÓN

Alberto Nolia se fue y solo nos queda el trago amargo y lúgubre de su maldad

La verdad se abre paso para hacernos entender que el molino destructor de la “Revolución Bonita” no distingue entre sus enemigos

Nolia tuvo una variedad de programas de opinión que fueron transmitidos por Venezolana de Televisión, Canal 8. “Dando y Dando” &nbsp;“Los Papeles de Mandinga”

Nolia tuvo una variedad de programas de opinión que fueron transmitidos por Venezolana de Televisión, Canal 8. “Dando y Dando”  “Los Papeles de Mandinga”

CAPTURA YOUTUBE ALBERTO NOLIA

POR JESÚS MARTÍNEZ

El pasado viernes 3 de octubre se conoció que Alberto Nolia, un periodista militante del chavismo había muerto fuera del territorio venezolano. Tenía 72 años de edad, era ciudadano español y en los tiempos de la democracia ejerció el cargo de director del periódico “El Nuevo País” y la “Revista Zeta”, medios de comunicación impresos propiedad del editor Rafael Poleo, hoy en el exilio.

Lee además
maduro, el arzobispo y la canonizacion
OPINIÓN

Maduro, el arzobispo y la canonización
Miguel Angel Martin Tortabu
OPINIÓN

El silencio del New York Times sobre el narcotráfico del régimen de Maduro: lo que no cuenta de la realidad en Venezuela

Nolia tuvo una variedad de programas de opinión que fueron transmitidos por Venezolana de Televisión, Canal 8. “Dando y Dando” “Los Papeles de Mandinga” y muchos más, estos fueron espacios para insultar, vejar y humillar a empresarios, editores de medios de comunicación, periodistas, políticos, representantes de la iglesia católica y todo aquel que se atreviera a disentir del régimen que encabezó el difunto comandante Hugo Chávez Frías.

Su verbo mordaz e implacable ayudó a construir expedientes verbales y matrices de opinión que hasta el momento afectan a muchas personas decentes que tuvieron que huir de Venezuela y aún enfrentan las vicisitudes de un exilio forzado.

Nolia se prestó, sin menoscabo del daño moral y ético causado, para formar parte de esa maquinaria de propaganda negra y de agitación que el régimen totalitario enquistado en Venezuela aplaude, defiende y financia con dinero del erario público. Al igual que Mario Silva, el conductor de otra cloaca denominada “La Hojilla” y los tres o cuatro desechos humanos que hacían “Zurda Konducta”, este sujeto solo será recordado por haber mancillado el nombre de familias y personajes honorables.

Su verbo fue tan incómodo que en agosto de 2013 el oficialismo le dio de su propia medicina: No solo sacó del aire su programa “Los Papeles de Mandinga”, sino que hackeó todos sus correos electrónicos, sus líneas telefónicas y cuentas en redes sociales y lo obligó a huir del país porque se atrevió a cuestionar a ciertos personajes del alto gobierno y a criticar la política de desarme anunciada por Nicolás Maduro.

La verdad se abre paso para hacernos entender que el molino destructor de la “Revolución Bonita” no distingue entre sus enemigos. Nolia murió fuera del territorio venezolano, solo, sin el afecto de sus amigos y sin recibir los honores que seguramente alguna vez soñó. No nos queda sino aplaudir esta decisión del destino porque lo mismo y peor les ha sucedido a muchos venezolanos de bien.

Celebramos que su fallecimiento haya sucedido lejos de Venezuela, puesto que sus restos, de haber sido enterrados en la tierra de verdaderos intelectuales, hubiesen contaminado o afectado la paz de otros difuntos y si las cenizas hubiesen sido esparcidas por el Guaire hoy estuviéramos viendo sendas cuadrillas desinfectando el lugar.

Vuela alto Nolia, tanto como para no recordarte nunca jamás. Te fuiste y solo de ti nos queda el trago amargo y lúgubre de tu maldad.

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado: la salida de Maduro es irreversible

Unidos para recobrar la capacidad de soñar

Antonio Ledezma: La verdad como frontera común

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Metro Express contará con 14 estaciones climatizadas. 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Imagen referencial.
FONDOS EN RIESGO

Gobierno federal ordena a distritos escolares de Florida eliminar el programa "Latinos en Acción"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

La foto muestra al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025.
Investigación

Cinco personas detenidas por atentado contra caravana del presidente de Ecuador en medio de protestas

Te puede interesar

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

Por Carlos Armando Cabrera
El reguetonero cubano El Taiger. 
SUCESOS

Pruebas forenses dan sorprendente giro en investigación por asesinato del reguetonero "el Taiger"

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
SEGURIDAD

Trump arremete contra el gobernador de Illinois: "Debería estar en la cárcel"

Anna Sofía Benítez, en Facebook.
CUBA

Joven cubana desafía a dictadura en la isla

Jonathan Rinder, detenido en Florida acusado de incendio en Los Ángeles. 
Investigación

Arrestan en Florida al supuesto autor de los incendios forestales de principios de año en Los Ángeles