Alena Douhan: relatora de la ONU amaña la realidad de Cuba

Cuba comunista es una sociedad de miedo y así lo expresa en su reciente informe el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), que concluyó en una condena al régimen cubano por la forma en que violenta los derechos humanos de los ciudadanos, compatibles con crímenes de lesa humanidad .

Cuba es el principal país del mundo por detención arbitraria desde 2019, con 93 casos entre 2019 y 2025, y único país del mundo que ha sido condenado en 3 Opiniones de tipo masivo por el número de víctimas (más de 10), emitidas por el GTDA. De estos 93 casos de detención arbitraria, precisó en 6 de los 11 posibles, crímenes de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.

La máster Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado, manifestó el apoyo de la administración Trump con los derechos humanos y libertad del pueblo cubano y resaltó lo importante de este informe (del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas).

Queremos que la comunidad internacional se informe y se eduque sobre la situación en Cuba. EEUU elevará el debate a nivel internacional y lo importante es que el reporte sea difundido … y se enfoque en los DDHH. El régimen es totalitario, una dictadura criminal, que se aprovecha y se enriquece del pueblo, violando los derechos humanos, dijo Molano.

Crímenes de lesa humanidad

Asimismo, aseguró que el encarcelamiento de los prisioneros políticos es un acto ilegal y se hará una campaña para visibilizar a los presos políticos, que siguen en detención arbitraria, y exigimos justicia, para los prisioneros y el pueblo cubano. Se trabajará con los gobiernos del mundo para que se unan para exigir justicia para el pueblo cubano; estos prisioneros están sufriendo torturas, detenciones, desapariciones e injusticia muy grave y el sufrimiento de su familia.

Sin embargo, estos crímenes de lesa humanidad descritos por el informe del GTDA sobre "las personas privadas de libertad lo fueron por ejercer derechos protegidos internacionalmente, como la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a la reunión pacífica, la manifestación y la participación cívica, sin el debido proceso, y con infinidad de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la propia encarcelación arbitraria, la tortura, la persecución, la desaparición forzada y otros actos inhumanos", no fueron señalados por Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas, en su visita reciente a Cuba.

"Terror de Estado"

Alena es abogada, nació en Mogilev, Bielorrusia. Titulada por la Universidad Estatal de Bielorrusia, bajo el control del tirano Alexander Lukashenko, quien lleva en el poder del país desde 1994 y ha gobernado con el fraude y el terror de Estado. Además, su sumisión y entrega al dictador Vladimir Putin le hizo formar una federación entre los dos países, que recordaba su subordinación imperial soviética.

La importancia e interrelación de Lukashenko y Douhan son que sus caminos, en sus vidas y obras, se adjuntan en la complacencia fiel y el desprecio hacia el pueblo bielorruso. Mientras el tirano de Minsk reprimía con extrema violencia a su pueblo y perseguía a los disidentes pacíficos durante las más grandes manifestaciones en la historia del país en rechazo a la reelección del tirano, la Revolución de las Zapatillas, 2020-2021.

Del mismo modo, la grave violación de los derechos humanos por disentir, en especial, el escándalo por desvío de un avión de pasajeros a Minsk por las autoridades de Bielorrusia para arrestar y condenar a un periodista opositor y muy crítico del régimen; y la detención y cárcel a estudiantes y un profesor universitario durante las protestas de la Revolución de las Zapatillas, en la Universidad. En ninguno de estos barbáricos crímenes alzó su voz la abogada Alena Douhan.

"Desprecio al género"

La desconexión con la realidad y la falta de empatía humana con el sufrimiento de los pueblos de Alena Douhan se mostraron con el horripilante silencio cómplice ante los asesinatos de Mahsa Amini y decenas de mujeres durante las protestas pacíficas contra el uso del velo obligatorio en Irán.

El desprecio al género humano de Douhan fue aliarse con los extremistas ayatolas en la ONU y aceptar el cargo de Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

El cargo de Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos fue una imposición de Irán, 2014; apoyado por Cuba, China, Rusia, Siria, Venezuela y otros países autocráticos o muy débil su democracia en la ONU.

Hong Kong Free Press informó en mayo de 2022, que la jurista Alena Douhan recibió contribuciones financieras de varios gobiernos en el 2021, de China de 200 000 dólares y de Rusia 150 000. Esto le permitió dar las buenas referencias sobre los regímenes tiránicos de China, Rusia, Siria y Venezuela.

Cuba fue visitada por la relatora especial de la CDH de la ONU, del 11 al 21 de noviembre de 2025 e impartió una conferencia de prensa el día 21 en el Centro de Prensa Internacional de La Habana y expuso sus observaciones preliminares; más que indulgente y falsa, fue cómplice, tergiversando la realidad de los cubanos y lavando el rostro de la cruel y asesina dictadura de Castro Díaz-Canel.