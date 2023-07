Antes, las reuniones eran los domingos, constantes como la fe y previsibles como el canto de las chicharras al atardecer. En la Venezuela de antes, disfrutábamos las reuniones familiares a plenitud, con nuestros cinco sentidos y alrededor de una buena mesa. Hoy, huérfanos de patria y de cercanía física nos toca sin tocar, hurgar en cada encuentro virtual el significado exacto de las palabras y de las expresiones de esa cara familiar que provoca besar, pero sabemos que es imposible. A veces, las conversaciones fluyen, otras no tanto, hay que manejarse con cautela, pues ese último e inefable recurso, el del abrazo a tiempo, no existe… y de lo que quiero hablar hoy con ella puede tomar un rumbo que no quisiera…

–Hola Má ¿quémás? ¿Cómoestás? ¿En qué andas?

– ¡Bien hija! ¡Chévere! quería hablar contigo porque el 7 de julio, se vence el plazo de inscripción en La Primaria para elegir a un candidato presidencial único de la oposición. Te quería pedir que hables con tus amigos. Los venezolanos en USA nos estamos organizando para hacer una elección, sin el CNE y aquí es muy importante que…

–¡Ay Ma! Vas a seguir con ese fastidio, desde que tengo memoria me estás diciendo que ahora sí vamos a salir de estos tipos, que en las próximas elecciones sí, que ya voy a ver. Que vamos a regresar a Venezuela, que tendremos libertad y democracia, ¡Ma! Yo tenía 3 años cuando Chávez dio el golpe de estado ¿Qué es lo distinto hoy? No quiero hacerme ilusiones ni se las voy a dar a mis amigos tampoco.

–Hija, hay varias cosas distintas, ya que me lo preguntaste voy a intentar contestarte. Una muy importante es que ahora tenemos un arma de negociación: las sanciones impuestas por los Estados Unidos y otros países contra los bienes de los abusadores del régimen quienes han violado los Derechos Humanos de los venezolanos en Venezuela, les duele.

“Para marzo de 2018, según la oficina de Washington para Latinoamérica 78 venezolanos asociados con Maduro habían sido sancionados por diversos países y en abril de 2019, los Estados Unidos sancionó a más de 150 empresas e individuos, además de revocar las visas de 718 personas asociados con Maduro y él mismo ha sido acusado de narcotraficante”.

“El régimen sigue con el monopolio de las armas, pero nosotros ahora tenemos aliados con sanciones sobre sus armas. Segundo, la Corte Penal Internacional está realizando una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos del régimen de Maduro luego de recoger los testimonios de más de 8.000 víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales”.

“El tercero y quizás aún más importante para el éxito de esta vía estratégica, es que más de 7 millones de venezolanos han tenido que irse del país por razones políticas o económicas. Si bien muchos están en situación de gran fragilidad, ellos constituyen una fuerza innegable en el exterior que puede contribuir a hacer presión desde distintas instancias internacionales para obligar a Maduro a permitir unas elecciones presidenciales transparentes”.

–La verdad es que no lo había visto así pero, ¿y tú crees que Maduro va a dejar que se hagan unas elecciones en las cuales puede perder? Seguro que o no las hace, Ma, o hace trampa…

–De acuerdo, pero solo si no tiene otra alternativa mejor y ahí es donde tenemos que llevarlo a negociar su salida. Por eso hay que estar conscientes y pendientes de los obstáculos que enfrentamos y de las oportunidades que tenemos para llegar ahí.

–Si Ma, y entre las cosas que están dispuestos a encarcelar, matar o inhabilitar a precandidatos que se perfilan como favoritos…

–Sí, exactamente hija como en Nicaragua lo ha hecho el dictador Daniel Ortega, eso lo que hemos llamado el peligro de la Nicaragüización de Venezuela.

–Bueno, me estás dando la razón…

–Hija, te la estoy dando, pero solo parcialmente. La respuesta ampliada a tu punto me lleva otra vez a la Primaria. La Primaria es un paso previo tremendamente importante a la elección presidencial y ya se está organizando. Esa oportunidad, la de defender nuestros derechos humanos y constitucionales y dar un ejemplo de civilidad al mundo, eso ya no lo puede detener nadie, ni el gobierno, ni Maduro a menos que seamos nosotros mismos con nuestro pesimismo y apatía.

–Ok, ok bájale Dos MA, ¿qué te pasa?, ¿ahora como que estás llamándome pesimista y apática…? Explícate ¿Un paso previo a qué? Y ¿cómo?

–Voy. Como evento previo a la elección presidencial, esta Primaria se va a realizar el 22 de octubre de este año dentro y fuera de Venezuela sin la participación del CNE. Si votamos masivamente, la Primaria se puede convertir en un evento popular disruptivo, es más, debemos trabajar duro para que así sea.

–Ma ¿qué llamas tu “disruptivo”…?

–Una presión interna y externa que podría provocar un quiebre en la estructura de poder actual. La participación masiva en esta primaria en mi opinión, puede lograrlo. De esta manera se demostraría la capacidad de autorganización y el compromiso con la libertad de su país por parte de la sociedad civil venezolana, se le aumentaría el costo político al régimen de intentar frenar el proceso electoral. Imagínate una foto el 22 de octubre con venezolanos votando para ejercer su derecho humano y constitucional a elegir a sus representantes y al mismo tiempo la foto de aquellos que no pudieron votar por falta de agilidad totalmente deliberada del CNE incluidos 3.5 millones de jóvenes a quienes se les ha negado la inscripción. Imagínatelo…

Imagínate un diciembre en Margarita abrazando a tus primos…

-Ok Ma, donde me inscribo…

–Aquí https://primariaexteriorve.com/ Te adoro

–y yo a ti Ma…

Y el abrazo se quedó pendiente…www.venamerica.org.

*Movimiento Ciudadano Venezolanos por el Mundo