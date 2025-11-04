martes 4  de  noviembre 2025
OPINIÓN

Carlos Andrés: a 103 años de su nacimiento

Hoy todos reconocemos que CAP se comportó como un demócrata a carta cabal al aceptar ser enjuiciado y acatar una sentencia injusta. Fue un luchador por la democracia y amó a Venezuela

venamerica logo.jpg
Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

Un 27 de octubre, nació en Rubio uno de los venezolanos de mayor trascendencia en nuestra historia de la última mitad siglo XX. Al estar vivos muchos de sus simpatizantes, críticos y detractores, escribir sobre Carlos Andrés Pérez despierta todo tipo de reacciones. Este escribidor es solo un aficionado a la historia y a la política, que observó como ciudadano su trayectoria política y sus dos períodos presidenciales con sus más y sus menos.

El animal político: CAP fue desde muy joven un animal político, tanto en el sentido aristotélico de relacionarse con la comunidad, como el poseer olfato político. Inició estudios de derecho, pero los avatares políticos le impidieron culminarlos, militante del partido Acción Democrática (AD), secretario de Rómulo Betancourt y del Consejo de Ministros después de la revolución de octubre 1945, preso, exiliado y luchador en la clandestinidad. Diputado, Director del Ministerio de Relaciones Interiores y luego ministro. Le correspondió la tarea de enfrentar subversiones militares y, sobre todo, los actos de terrorismo de los guerrilleros castro comunistas a quienes públicamente advirtió que solo tendrían la protección de sus derechos constitucionales. La extrema izquierda lo acusó de tolerar violaciones a los derechos humanos, lo que siempre negó. ¿Esas violaciones fueron cometidas por el ejército, por guardias nacionales o por la Digepol? En algunos casos se investigó y castigó, pero en otro no.

Lee además
Orlando Viera-Blanco. 
ANÁLISIS

Redención como política de Estado. El perdón difícil [I]
Sonia Schott
OPINIÓN

El poder de los consensos en política

Primera presidencia (1974-1979): A un presidente se le debe evaluar por las decisiones que tome para promover un desarrollo sustentable y formar capital humano. A nuestro juicio, la creación de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para becar a jóvenes que fuesen a estudiar en el exterior y en Venezuela, así como la creación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles es su gran legado. Casi todos aplaudimos la estatización de la industria petrolera, proceso que orientó para que se realizara exitosamente. En ese tiempo era inevitable que se hiciera, aunque a los ojos actuales muchos pensamos que no fue acertado. Igual con los casos del hierro y el aluminio. Su gran falla fue indigestar al país con los enormes ingresos producto del aumento de los precios del petróleo. No solo se exacerbó el capitalismo de Estado, sino que endeudó al país en unos 12 mil millones de dólares y al final de su mandato el nivel de pobreza estaba alrededor de un 35 por ciento. Condonó la deuda de los agricultores y estableció subsidios ineficientes.

Segunda presidencia (1989-1993): Fue reelecto diez años después por una mayoría que pensó que vendría otra bonanza. Recibió una economía muy deteriorada, lo que obligó a tomar medidas drásticas que tuvieron resistencia en los sectores políticos, sindicales, empresariales y en general en la población. La primera reacción fueron los saqueos iniciados el 27 de febrero 1989, especialmente graves en Caracas. Sin embargo, a nivel macro la economía mejoró, con crecimientos entre el 7 y 9 por ciento entre 1990 y 1992. A pesar de ello, el descontento aumentó, lo que se reflejó en la prensa y en programas humorísticos. Por descartar informes de inteligencia, se produjeron los alzamientos militares del 4 de febrero 1992 y de noviembre de ese mismo año. Le dedicó mucho tiempo a proyectar su imagen como líder mundial, se acercó a Fidel Castro y descuidó la casa. Sobrestimó su liderazgo. Inicialmente se rodeó de un excelente equipo de técnicos, que no pudieron hacer lo que era necesario. La renta petrolera ya no daba para atender tantas necesidades, ni para mantener la clientela política y a empresarios ricos que tenían empresas quebradas. En la parte positiva le dio el visto bueno a la elección universal de gobernadores y alcaldes.

Lo sentenciaron en un juicio político que fue posible por el voto de los diputados y senadores de AD, así como de los militantes o simpatizantes de ese partido en la Corte Suprema de Justicia. Fue destituido el 31 de mayo de 1993. Quizá los actores políticos pensaron que si no lo destituían podía ocurrir otro intento de golpe de Estado que podía ser exitoso. La aprobación a CAP en su último año era inferior al 20 por ciento.

Algunos dicen que esa defenestración fue la causa del colapso de la democracia y el surgimiento del chavismo. No compartimos esa tesis. CAP fue destituido a solo unos seis meses de la elección de un nuevo presidente. Los partidos políticos se habían venido a menos, por eso ganó Caldera. El sobreseimiento a Chávez y compinches lo pidió mucha gente que lo menospreciaron.

Hoy todos reconocemos que CAP se comportó como un demócrata a carta cabal al aceptar ser enjuiciado y acatar una sentencia injusta. Fue un luchador por la democracia y amó a Venezuela. www.venamerica.org.

Eddie A. Ramírez S.

*Miembro de VenAmérica

Temas
Te puede interesar

Juegos de guerra en el mar Caribe

¿Hablemos de la ONU?

Gobiernos de Brasil, México y Colombia serviles al crimen defienden al Cártel de los Soles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes