Chapuceros del régimen en la Corte Penal

El incidente fue parte de una penosa puesta en escena del equipo de defensa del oficialismo en una audiencia pública convocada por la sala de apelaciones para dirimir la solicitud del gobierno de Maduro que busca impedir que prosiga la investigación de la Fiscalía de la CPI. El evento fue revelador del estilo con que el régimen resuelve muchos asuntos. Mientras la Fiscalía y la Defensoría de Víctimas, dos entes de la Corte Penal, desplegaron riguroso conocimiento y sensibilidad, los representantes del gobierno venezolano abundaron en contradicciones y desarrollaron un relato que subestimó el momento. Realidad contra mentiras. “No hay perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos delitos puesto que su gobierno sigue negando de manera reiterada la existencia de crímenes de lesa humanidad” vs una frase panfletaria: “Una Corte extranjera no puede estar interviniendo en nuestro territorio porque está violando el derecho soberano”. Es decir, para el régimen no importa si se cometieron los delitos, el asunto es que estos no sean conocidos por la CPI. O también dice la gente de Maduro: “los hechos se investigan como procedimientos ordinarios”, con lo cual descartan la posibilidad de complementariedad, es decir la investigación conjunta entre la CPI y el gobierno venezolano, al considerar que se trata de hechos aislados. Para establecerse la complementariedad deben remitirse pruebas suficientes y tangibles que demuestren que el Estado investiga actores y hechos a partir de elementos contextuales de crímenes, con información específica. Pero no se puede investigar lo que el Estado considera que no ha ocurrido, lo que lleva entonces a la urgencia de que las riendas se manejen desde la Corte Penal Internacional.