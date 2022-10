Coalición por Venezuela avanza: estamos unidos

La comunidad internacional dio el más amplio respaldo a nuestra Asamblea General, basta señalar la presencia física de los representantes de la OIM, de ACNUR, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Unidad de Migraciones del BID, de la OIT, de Amnistía Internacional, de la OEA y de otros organismos internacionales que estuvieron allí durante tres días, del 12 al 14 de octubre, en República Dominicana, deliberando con nosotros y ayudándonos a afianzar las garantías para la regularización de los venezolanos en el mundo.

En la Asamblea General estudiamos en profundidad, con las autoridades de República Dominicana, el caso de ese país, donde los 115 mil venezolanos allí presentes están siendo regularizados en su totalidad, ya para el momento están regularizados 43 mil casos. Se ha avanzado también en Colombia con su permiso temporal de permanencia, como en Estados Unidos con el TPS, del cual estamos pidiendo ampliación para cubrir a los llegados después del 8 de marzo de 2021.

El mismo día en que iniciamos nuestra IV Asamblea General, el 12 de octubre, se conoció la noticia del nuevo plan puesto en marcha en los Estados Unidos, para recibir migrantes venezolanos que lleguen a este país con permiso humanitario temporal de permanencia, que arriben por avión y que tengan un patrocinante en los Estados Unidos, que se haga responsable por su manutención; es un programa semejante al que se está aplicando para los ucranianos, no obstante, las limitaciones en cuanto al número y las condiciones lucen desfavorables, ya que se habla de un tope de 24.000 permisos, lo que sin duda alguna es insuficiente; además, tiene como contrapartida la deportación a México de quienes ingresen sin permiso, conociéndose ya de casos de deportación que lucen injustos y extemporáneos, además de que no sabemos de garantías para que los deportados a México no sean luego deportados a Venezuela, lo que para algunos podría ser nefasto.

Proclamamos la necesidad de seguir luchando para garantizar la regularización de los venezolanos en los países de acogida, por lo que nuestra federación expresó preocupación ante las nuevas medidas migratorias para los venezolanos adoptadas por los Estados Unidos.

Para VenAmérica es un honor que nuestro Director Ejecutivo, Ricardo Pinza, haya sido electo miembro de la Junta Directiva de Coalición por Venezuela y Tesorero de la misma, así como expresamos satisfacción por la designación de los otros miembros de la Directiva: presidenta, Ana María Diez (quien se encuentra en España); vicepresidenta, Adriana Rincón (Panamá); Secretaria General, Soraya Benítez, (Canadá) y vocales, Miguel Ángel Pirela (República Dominicana), Andrés Boscán y Deixon Romero (Colombia). Coalición por Venezuela avanza: estamos unidos. www.venamerica.org.

Por Paciano Padrón

* Presidente de VenAmérica