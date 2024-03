Cuidado con el ayatolá Maduro

Montero recuerda avergonzada como la izquierda española y europea veía con simpatía a este líder radical religioso por el simple hecho de estar en contra del sha de Persia. “El razonamiento al uso era el siguiente: El sha es un tirano, Jomeini va a derrocar al sha, luego Jomeini es progresista. Un silogismo fatal semejante al que se aplicó en el siglo XIX sobre unos nacionalismos reaccionarios que, por el mero hecho de enfrentarse al poder imperial central, fueron considerados también fuerzas del progreso”, recordó Montero cuando muchos años después de la entrevista entonó el “mea culpa” en el diario El País de España.

En estos tiempos en que gran parte de la izquierda sigue defendiendo el cóctel imposible de defender el feminismo de manera radical mientras se apoya a los terroristas de Hamas frente a Israel, es bueno recordar cómo trató Jomeini a la periodista durante su encuentro en Francia. “Me pareció un monstruo. ¿Cómo no me iba a parecer un monstruo si me tuve que tapar la cabeza hasta las cejas y tumbarme porque no podía estar por encima de él y él era un viejo pequeñísimo y estaba sentado en el suelo? Es la entrevista más ridícula que hice en mi vida, tirada en el suelo. Era en 1979, entonces Jomeini significaba 'la revolución' y recibí miles de protestas de progres. Me pareció un horror de tío, pero tenía que haberlo dejado más claro todavía”, recordaba Montero.

Han pasado 44 años de aquel encuentro y lo que supuso la llegada de Jomeini al poder en Irán y el papel de este país a escala mundial lo conocemos muy bien. Una dictadura teocrática sin ningún respeto a los derechos humanos y que relega a un segundo plano a la mujer mientras desestabiliza países y fomenta el islamismo radical y el terrorismo yihadismo allá donde puede. Sin embargo, una gran parte de la izquierda prefiere mirar hacia otro lado y centrarse en sus enemigos obsesivos como EEUU e Israel.

Maduro es el mejor ejemplo de los abrazos a los ayatolás iraníes. Israel denunció hace un par de semanas que el régimen de Irán utiliza a Venezuela como su base de operaciones en América Latina. Según un informe de las Fuerzas de Defensa Israelíes, la profunda enemistad con Estados Unidos llevó a Venezuela e Irán a encontrar “un terreno común para la cooperación”. Entre 2000 y 2012, se firmaron cientos de acuerdos en los ámbitos de la energía, el turismo, la agricultura, la ingeniería y la defensa, entre otros.

En 2012, las inversiones y préstamos de Irán en Venezuela alcanzaban los 15.000 millones de dólares. Para ese entonces, el régimen persa enviaba a Caracas petróleo y gas, así como recursos civiles como automóviles e infraestructura militar como drones.

En los años siguientes la colaboración siguió creciendo. Tras la firma del acuerdo del año pasado entre Maduro y el presidente iraní Ebrahim Raisi, el comercio bilateral pasó de 3.000 a 20.000 millones de dólares.

“Debido a su proximidad a Estados Unidos, Irán utiliza a Venezuela como su base de operaciones en Sudamérica. Irán entrega armas a Venezuela por aire y mar que son muy capaces de alcanzar territorio estadounidense”, denuncia el Ejército de Israel

Asimismo, las fuerzas de seguridad israelíes alertaron que barcos iraníes Zolfaghar armados con misiles antibuque se encuentran actualmente frente a las costas del noroeste de Venezuela: “Aunque estos barcos no están pensados para adentrarse mucho en el océano, los misiles que transportan sí lo están. Irán convirtió a Venezuela en un puente terrestre hacia la extensa red sudamericana de tráfico de drogas en países como Brasil, Colombia, Bolivia y México, entre otros”, indica el informe.

Por su parte, Israel también ha constatado el envío de agentes de la Guardia Revolucionaria iraní y de terroristas de Hezbollah para crear oportunidades financieras en el extranjero y “financiar localmente su maquinaria terrorista global”.

Hay dos países que pueden -estratégicamente- estrechar lazos con Venezuela y forzar a que poco a poco, Irán pierde sus protagonismo en Caracas que le sirve además de punta de lanza en la región. El primero es España cuyos lazos culturales con Venezuela y los venezolanos son evidentes. Aunque el chavismo se haya empeñado desde el inicio con presentar a España como la malvada potencia colonial, el vínculo entre los pueblos es irrompible. Es positivo que las empresas españolas permanezcan y amplíen su influencia en el país para crear prosperidad, propiciar un cambio de mentalidad y no dejar de insistir en los valores del capitalismo y las democracias liberales. El vínculo es cada vez mayor además porque en las ciudades españolas el acento venezolano se ha hecho ya cotidiano por la cantidad de inmigrantes que han viajado a la madre patria en busca de una vida mejor pero siempre manteniendo el vínculo con el país de origen.

El segundo país clave para estrechar lazos con Venezuela y marginar a Irán es Estados Unidos. Como apunta John Humire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura en Washington, “Estados Unidos no ha prestado suficiente atención a Hispanoamérica para estudiarla con el cuidado necesario y entender cuál es la esencia del poder que está detrás de las dictaduras de la región”. Y para ello es necesario fomentar la libertad económica, promover el desarrollo del país y hacer que sea el propio pueblo venezolano quien propicie el cambio político. No ayudan desde luego iniciativas como la reciente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU aprobando una resolución para reimponer sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Es el pleno del Senado quien ahora tiene la posibilidad de impulsarla en el pleno pero sería una muestra más del despiste que achaca Humire a los gobiernos de EEUU a la hora de manejar las dictaduras que traen de cabeza a toda la región hispanoamericana.