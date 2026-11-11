100 años que son más que un siglo

Hoy, 11 de noviembre de 2026, un gran patriota cumple cien años. Diego Suárez nació en un pueblito del campo cubano un día como hoy, en 1926.

Nació en una isla que era libre bajo una república —imperfecta como todas, pero muy democrática—. Un año antes de que naciera Diego, el movimiento que la iba a destruir en el futuro fundó su Partido Comunista. Si algo tienen los comunistas es que no descansan en su maldad destructiva: lo llevan en la sangre. Malos hasta la muerte.

Diego Suárez fue testigo de cómo demolieron la república que lo vio nacer y que le permitió crecer y llegar al éxito, como lo hacían millones de cubanos en aquella isla libre. Como millones de cubanos, rehizo su vida en el exilio, pero, a diferencia de muchos, la dedicó a luchar por eliminar el cáncer que la carcomía. Lucha que, a sus cien años, continúa con más vigor que nunca.

Dice el refrán que no hay mal que dure cien años. Diego Suárez cumple cien años: él es todo lo contrario al mal. No solo es representación del bien, sino dador y receptor de cariño. Esta noche disfrutará de un merecido y sincero homenaje y, lo más importante, rodeado de amigos y familiares.

Hoy se celebra el Día de los Veteranos en Estados Unidos. Hoy celebraremos a un joven veterano, a un muy querido veterano.

¡Felicidades, don Diego!

Conocí a Diego Suárez el 6 de mayo pasado. Al día siguiente publiqué el texto que sigue: nunca pensé que en pocos meses íbamos a forjar una amistad tan fuerte. Menos aún pensé que dos semanas después, invitado por Diego, mi vida iba a cambiar para siempre.

Les comparto lo escrito ese 6 de mayo; cada palabra sigue vigente, aunque la admiración hoy es inmensamente más profunda:

Ayer tuve el honor de estrechar la mano de don Diego Suárez. Él escuchó por primera vez mi nombre hace unas semanas; yo escuché el suyo —y me enteré de sus acciones en pos de la libertad de Cuba— desde que era un niño. Un niño en aquella Cuba prisionera, allá por los años ochenta.

Ayer tuve el honor de estrechar su mano y el privilegio no solo de compartir mesa, sino de disfrutar de casi seis horas de conversación fluida, enriquecedora, vitalizante e inusual. Dos cubanos conversando como si se conocieran de toda la vida. Y es que Cuba, cuando no hay maldad ni vanidad, une y no separa.

Diego Suárez cumple cien años. Representa aquel exilio original al que llaman “histórico”. Él no es histórico: es historia pura y dura, pero no es pasado. Con cien años, Diego es futuro, es actuar en pos de preservar y rescatar nuestra Cuba añorada, ahora pisoteada.

Estreché su mano centenaria, compartí mesa con un padre lúcido y divertido, conversé y reí con un patriota. Luchar por la libertad de Cuba no necesariamente tiene que ser solemne. Tiene que ser, eso sí, firme y decidido. Sin mezquindad entre nosotros y sin piedad con los que destruyeron nuestra bella isla.

Soy cuarenta y tres años menor que Diego Suárez, no más joven. En eso no hay quien le gane. Casi medio siglo. Con esa diferencia de tiempo, ayer vimos que vivimos vidas paralelas. Él a gran altura, yo rozando el piso, pero paralelas. Valores y sentimientos compartidos.

Casi medio siglo de diferencia: dos cubanos, entre millones, que nuestra Cuba —antes próspera y autosuficiente— perdió bajo la bota de la epidemia castrista. Décadas y décadas expulsando a sus hijos... Luego se preguntan los dictadores por qué la tienen sumida en la catástrofe humanitaria actual. Demasiado tiempo han permanecido destruyéndola.

Ayer estreché la mano de don Diego Suárez: un honor inesperado. Conversamos por casi seis horas: un privilegio memorable. Renovación de fe, certeza de que Cuba, pronto, será libre. Satisfacción de que don Diego, después de sesenta y cinco años de luchar por ella, caminará por sus calles y plazas con ese ímpetu y gozo de muchachón veinteañero.

Dicen que no hay mal que dure cien años, y tienen razón. Diego Suárez es bien, y tiene cien años y contando. Un honor y un privilegio.