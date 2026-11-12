El cubano Yordan Álvarez se alza, de manera unánime, con el MVP de la Liga Americana

El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, recorre las bases del Globe Life Field, estadio de los Rangers de Texas, tras conectar un cuadrangular.

HOUSTON.- La excelsa temporada del cubano Yordan Álvarez, quien ayer fue galardonado hasta cuatro veces en los premios de MLB, no podía terminar de otra manera que no fuese con el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, un reconocimiento que lo coloca entre las grandes figuras de las Grandes Ligas y corona una campaña extraordinaria con los Astros de Houston.

El bateador designado se impuso en la votación después de una actuación ofensiva que lo mantuvo entre los principales referentes del circuito durante toda la temporada. Sus números hablan por sí solos: promedio de .316, 42 cuadrangulares, 106 carreras impulsadas y un OPS de 1.033, cifras que le permitieron liderar la ofensiva de Houston para llevarlos a playoffs.

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Álvarez disputó 158 encuentros, la mayor cantidad de su carrera, y estableció nuevas marcas personales en jonrones y carreras remolcadas. También consiguió 179 imparables, anotó 105 carreras y recibió 109 boletos, una muestra de la dificultad que tuvieron los lanzadores rivales para enfrentarlo.

Su rendimiento fue notable en los principales departamentos ofensivos. Lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo, porcentaje de embasado (.432), slugging (.601) y OPS. Además, encabezó la Liga Americana en bases totales, con 341, y extrabases, con 77.

La campaña tuvo un ingrediente adicional: Álvarez estuvo cerca de conquistar la Triple Corona, una de las hazañas más difíciles del béisbol. Se quedó con el título de bateo, pero terminó empatado en el segundo lugar de jonrones, con 42, y ocupó la segunda posición en carreras impulsadas, con 106. El último jugador en conseguir la Triple Corona en las Grandes Ligas fue Miguel Cabrera, en 2012.

Cuarto cubano en ganar el MVP

Con este reconocimiento, Álvarez se convierte en el cuarto pelotero nacido en Cuba que conquista el premio al Jugador Más Valioso en la historia de las Grandes Ligas.

El primero fue Zoilo Versalles, quien recibió el galardón de la Liga Americana en 1965 con los Mellizos de Minnesota. Más de dos décadas después, José Canseco se llevó el reconocimiento en 1988 con los Atléticos de Oakland.



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El tercer cubano en conseguirlo fue José Abreu, quien ganó el MVP de la Liga Americana en 2020 con los Medias Blancas de Chicago. Ahora, Álvarez se incorpora a esa lista histórica y se convierte en el primer representante de la isla en obtener el premio desde Abreu.

El logro también tiene un significado especial por la trayectoria del slugger de Las Tunas, quien ya había terminado tercero en la votación de 2022, cuando los Astros conquistaron la Serie Mundial.

Tercer miembro de los Astros

Álvarez también se convierte en el tercer jugador de Houston en ganar el premio al Jugador Más Valioso, después de Jeff Bagwell y José Altuve.

Bagwell fue el primero en conseguirlo, en 1994, cuando recibió el reconocimiento de la Liga Nacional tras una temporada en la que bateó para .368, conectó 39 jonrones e impulsó 116 carreras. En 2017, Altuve se llevó el MVP de la Liga Americana, luego de terminar con promedio de .346, 24 cuadrangulares y 81 carreras remolcadas.

La distinción de Álvarez representa otro capítulo importante en la historia de la franquicia, que vuelve a tener a uno de sus bateadores entre los máximos reconocidos del béisbol.

El cubano llegó a 2026 después de una campaña anterior marcada por las lesiones, que limitaron su participación a apenas 48 partidos. Su regreso no solo confirmó su capacidad para mantenerse entre los bateadores más temidos de las Mayores, sino que lo llevó a protagonizar una de las mejores temporadas ofensivas de su carrera.

A los reconocimientos como Jugador Regreso del Año, ganador del premio Hank Aaron, campeón de bateo y mejor bateador designado de la Liga Americana, Álvarez suma ahora el galardón individual más importante de la temporada. Una recompensa a su consistencia, poder y capacidad para marcar diferencias en el plato.



Pete Crow-Armstrong unánime en la Nacional

Pete Crow-Armstrong, jardinero central de los Chicago Cubs, ganó por unanimidad el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

La elección de Crow-Armstrong marca la cuarta temporada consecutiva en la que el ganador de la Liga Nacional es elegido por unanimidad. Crow-Armstrong sucede a Shohei Ohtani con los Dodgers en 2025 y 2024, y a Ronald Acuña Jr. con los Braves en 2023. Antes de 2023, nunca había habido ganadores unánimes consecutivos en la Liga Nacional. En la Liga Americana, los únicos ganadores unánimes consecutivos fueron Ohtani con los Angels en 2023 y Aaron Judge con los Yankees en 2024.

Esta es solo la tercera vez que los ganadores del premio MVP en ambas ligas son elegidos por unanimidad en el mismo año. La primera vez fue en 2023 con Ohtani y Acuña, y la segunda en 2024 con Judge y Ohtani.