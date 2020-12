DESDE EL PUENTE: 2021, Año de la liberación Nacional en Venezuela

El caso Venezuela es impresionante. Deberá ser estudiado cuidadosamente en el mundo entero. Los problemas están sobre diagnosticados, pero el hecho cierto es que cerca de seis millones de compatriotas han sentido la necesidad de irse del país buscando en otras partes lo que han perdido en su país. La tendencia sigue creciendo porque la desolación aumenta y ya no hay como mantener a la familia, cuidarla, sanar a quienes enferman, educar a los hijos adecuadamente, garantizarles un mínimo de seguridad personal y, en fin, cumplir con las obligaciones elementales de la ciudadanía. No se trata solamente de los pobres. También está muy afectada la clase media y hasta los ricos, empresarios o no, tienen serias dificultades.