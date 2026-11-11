Diego Suárez: cien años de magisterio y patriotismo

Parafraseando a Mark Twain, “la vida sería todavía más hermosa si comenzara a los ochenta años y avanzara poco a poco hacia los dieciocho”. Quizá porque, a esa edad en la que ya se han recorrido todos los caminos esenciales, el ser humano alcanza una claridad de juicio, una serenidad de espíritu y una sabiduría que sólo concede el tiempo. Sin embargo, hay hombres excepcionales que logran invertir esa lógica: llegan a los cien años conservando intacta la energía moral de la juventud y la capacidad de seguir iluminando a quienes los rodean. Ese es el caso de Diego Suárez, el Decano del Exilio Cubano.

Celebrar el centenario de Diego Suárez es mucho más que festejar una fecha personal. Es rendir homenaje a una vida consagrada a Cuba, a la libertad y a la formación de generaciones enteras de cubanos. Su influencia ha trascendido fronteras y épocas. Desde la Isla hasta los Estados Unidos, y desde allí hacia numerosas comunidades de exiliados dispersos por el mundo, su palabra, su ejemplo y su compromiso han contribuido a mantener viva la conciencia nacional y la esperanza de una Cuba democrática.

Pocas personas pueden afirmar que han dejado una huella tan profunda en tantos hombres y mujeres. Diego Suárez no sólo fue testigo de una parte decisiva de la historia cubana; fue también protagonista y maestro de quienes la escribieron. Su magisterio político y humano ayudó a moldear el carácter de innumerables cubanos comprometidos con la causa de la libertad.

Entre aquellos que recibieron su inspiración destaca una figura gigantesca de la historia contemporánea de Cuba: Jorge Mas Canosa. Para muchos, el más grande líder cubano de los últimos tiempos y uno de los hijos más notables de ese exilio que hizo de la lucha por la patria una razón de ser. La relación entre ambos representa la transmisión de ideales, principios y responsabilidades entre generaciones que nunca renunciaron a su compromiso con Cuba.

Al llegar a los cien años, Diego Suárez encarna la continuidad de una memoria colectiva. Su vida es un puente entre el pasado y el futuro, entre quienes iniciaron la lucha y quienes tienen el deber de continuarla. La suya es una voz que no sólo recuerda, sino que orienta; que no sólo narra, además enseña.

A lo largo de un siglo de existencia, ha sido testigo de profundas transformaciones sociales, políticas y culturales. Ha visto cambiar generaciones enteras, ha presenciado avances que parecían inimaginables y ha superado dificultades que pusieron a prueba la fortaleza de muchas personas. Sin embargo, más allá de los acontecimientos históricos que marcaron su tiempo, el valor de su trayectoria reside en la coherencia de sus principios y en la fidelidad a unos ideales que nunca abandonó.

Su experiencia constituye un patrimonio vivo que trasciende el ámbito personal. Cada recuerdo que comparte, cada reflexión que transmite y cada enseñanza que deja se convierten en una herramienta para comprender mejor el presente. Escuchar a Diego Suárez es acercarse a una época que ya no existe, pero cuyas huellas siguen influyendo en nuestra realidad. Su testimonio permite entender de dónde venimos, cuáles fueron los sacrificios realizados por generaciones anteriores y por qué es importante preservar determinados valores para el futuro.

A sus cien años, representa también la perseverancia y la capacidad de resistencia. Su historia demuestra que el compromiso auténtico no se mide por momentos aislados, sino por una vida entera dedicada a una causa, una verdad o unos principios. En tiempos marcados por la inmediatez y los cambios constantes, su ejemplo recuerda la importancia de la constancia, de la responsabilidad y del esfuerzo sostenido en el tiempo.

Pero Diego Suárez no es únicamente un símbolo del pasado. Su presencia sigue teniendo un significado profundamente actual, como cuando se bate por nuestra Constitución, la de 1940. Su mirada serena y su palabra pausada continúan inspirando a quienes le rodean. En cada conversación transmite una forma de entender la vida basada en la dignidad, el respeto y la confianza en las personas. Su capacidad para conectar experiencias de ayer con los desafíos de hoy convierte su legado en una guía valiosa para las nuevas generaciones.

Celebrar sus cien años no significa únicamente reconocer una larga vida, sino también rendir homenaje a una trayectoria ejemplar. Es una oportunidad para agradecer todo lo que ha aportado, para reconocer el impacto que ha tenido en quienes le conocen y para reafirmar el valor de la memoria como fundamento de la identidad colectiva. Porque las sociedades que recuerdan a quienes las precedieron son también las que mejor saben construir su porvenir, luchar y engrandecer su libertad.

En Diego Suárez convergen la experiencia, la sabiduría y el compromiso. Su centenario es mucho más que una fecha simbólica; es la celebración de una vida que ha dejado huella. Su recorrido personal nos recuerda que la historia no está compuesta únicamente por grandes acontecimientos, sino también por las personas que, día tras día, sostienen con su esfuerzo y sus convicciones los valores que dan sentido a un exilio con su patria a cuestas.

Por ello, al reconocer su legado, no sólo honramos a un hombre que ha alcanzado los cien años de edad. También reafirmamos la importancia de escuchar a quienes conservan la memoria de un tiempo vivido y de aprender de quienes, con su ejemplo, demuestran que la integridad, la solidaridad y la perseverancia son virtudes capaces de atravesar generaciones. Diego Suárez representa, en definitiva, la fuerza de la memoria, la continuidad de los ideales y la esperanza de que el testimonio de una vida comprometida siga iluminando el camino de quienes vienen detrás.

Por eso cobran especial sentido las palabras de José Martí: «Cuando habla un anciano, el alma descansa, confía, espera, sonreiría si tuviera labios, y parece que se dilata en la paz.»

Y hoy, al contemplar un siglo de vida fecunda, vuelve a resonar aquella reflexión de Mark Twain. Porque si la existencia pudiera comenzar a los ochenta años y avanzar gradualmente hacia los dieciocho, entonces, nuestro querido Diego Suárez, estaría usted cumpliendo apenas un año de edad, y volveríamos a iniciar el ciclo hacia la Cuba Eterna.

Y para ese niño centenario, Martí también dejó escrito algo que parece destinado a usted: «Sin los niños no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz.» Porque después de cien años de ejemplo, Diego Suárez sigue siendo una luz para Cuba, para el exilio y para todos los que encuentran en su vida una lección de dignidad, perseverancia y amor a la patria.