lunes 9  de  noviembre 2026
ANÁLISIS

Uniendo Fuerzas para un Futuro Seguro y desarrollo Sostenible: Taiwán es un Socio Indispensable en la Gobernanza Global

Frente a la creciente anomalía climática y la delincuencia transnacional, Taiwán se presenta como un socio clave, aunque su exclusión de la CMNUCC e INTERPOL limita la cooperación global.

Director General Charles Chou, TECO in Miami.

Director General Charles Chou, TECO in Miami.

Cortesía
Diario las Américas | CHARLES CHOU
Por CHARLES CHOU

El mundo actual está enfrentando dos desafíos graves sin fronteras: la anomalía climática global y la delincuencia transnacional. Ambos aspectos están estrechamente relacionados con el desarrollo económicos y la seguridad global. Frente a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos y redes delictivas digitales en constante evolución, ningún país puede afrontar estos desafíos por sí solo. La seguridad global y la sostenibilidad ambiental requieren la participación activa e inclusiva de todos los paises capaces de contribuir conocimiento, fondos, y tecnología, solo así podremos hacer frente conjuntamente y de manera más eficaz a los desafíos globales . Lamentablemente, Taiwán todavía no incluiye hasta ahora de mecanismos multilaterales relacionados como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Desde las lluvias extremadamente intensas y las llamadas«mareas reales» que provocaron graves inundaciones, y hasta los huracanes devastadores cada vez más frecuentes. en Florida, ya sentimos la urgencia de anomalía climática. Una corriente de aire inusual y una intensa tormenta eléctrica podrían haber contribuido al trágico accidente de una avioneta privada, demostrando que todos somos vulnerables ante los cambios del entorno externo. Frente a estas amenazas sin fronteras, la colaboración transnacional es clave.

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La resiliencia global exige la inclusión de todos los socios capacitados, por lo que resulta incoherente que Taiwán continúe excluido de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Como un miembro responsable de la comunidad internacional, Taiwán ha demostrado con acciones concretas su capacidad de profesional y liderazgo en ambos campos. En la lucha contra el calentamiento climático, Taiwán se ha alineado voluntariamente sus políticas con el Acuerdo de París y ha establecido metas claras de reducción de emisiones hacia sus objetivos de Cero Emisiones Netas para 2050. Taiwán aprobó formalmente su sistema de recaudación de tasas al carbono y promueve activamente un mercado de comercio de derechos de emisión. Asimismo, mediante alianzas pragmáticas con socios internacionales como Paraguay, Taiwán comparte tecnología, promueve la economía circular y fomenta proyectos de créditos de carbono, demostrando que es un motor fundamental para la estabilidad de las cadenas de suministro verdes a nivel mundial.

Asimismo, Taiwán no debería ser excluido de INTEPOL, en el presente año, las autoridades policiales de Taiwán y EE. UU. destaparon un importante caso de fraude transnacional y lavado de dinero perpetrado por el Prince Holding Group, en el que se incautaron cientos de millones de dólares en activos ilícitos y criptomonedas. Dicho grupo usó activos virtuales y servicios de pago de terceros para ocultar las ganacias de blanqueo de capitales a gran escala y del fraude en múltiples países. Esta sobresaliente investagación de Taiwán le valió el premio Best Egmont Case Award de 2026. El susodicho caso constituye un modelo de cooperación internacional entre ambas partes en materia de inteligencia. Esto demuestra nuevamente que Taiwán se ha consolidado como un socio indispensable en el sistema global de aplicación de la ley. Sin embargo, la falta de acceso directo a la red I-24/7 de la INTERPOL debilita gravamente la capacidad de respuesta oportuna de las fuerzas del orden a nivel global.

Ni la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1971 ni las resoluciones internas de la INTERPOL de 1984 proporcionan un fundamento legal para excluir a Taiwán de organizaciones internacionales. Excluir a Taiwán por motivos políticos solo debilita la capacidad colectiva de la humanidad para responder a la delincuencia organizada.

Para construir un futuro justo,seguro y desarrollo sostenible, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoye de manera decidida la participación significativa de Taiwán en la CMNUCC (COP31) e INTERPOL. Permitamos que la experiencia, la tecnología y el compromiso de Taiwán fortalezcan la resiliencia global.

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