Mia Dio se niega a olvidar

“Es la memoria y el no olvidar lo que tiene la capacidad de salvar a la humanidad”

Cuánta belleza hay en una causa que no se rinde. Cuba, la Cuba libre, tendrá una representante en el certamen de belleza Miss Universo. Es una cubanoamericana, hija y nieta de una familia cubana exiliada en los años sesenta, la que ha sido seleccionada para competir por el codiciado título de la mujer más bella del universo. Quien la vea probablemente coincidirá en que tiene méritos de sobra para aspirar a esa corona. Mia Dio es su nombre artístico; Mia Angelina Donacio Cancio es su nombre oficial.

La conozco desde que nació y puedo asegurar que su belleza no admite discusión. Es inteligente, alegre y carismática y, además, ha sabido cómo convertirse en una figura muy conocida. Como influencer en las redes sociales, cuenta con millones de seguidores. Se mueve con naturalidad en ese universo de glamur, fotografías, viajes y vestuarios de diseñadores. Tiene todo lo necesario para desenvolverse en ese mundo donde la imagen y la popularidad parecen serlo todo.

En los certámenes de belleza, a veces me incomoda escuchar las entrevistas a las candidatas cuando, ante preguntas sobre sus aspiraciones, responden casi mecánicamente que desean la paz mundial, que se acabe el hambre o que nadie maltrate a los animales. Todas son causas nobles y legítimas, pero cuando se les pide explicar cómo contribuirían a conseguir esos objetivos, muchas veces las respuestas se quedan en generalidades.

Sin embargo, Mia decidió hacer algo diferente. En lugar de limitarse a disfrutar de su momento de fama, quiso aprovechar su popularidad y la atención que despierta su participación para recordarles a millones de personas que existen otras mujeres, menos conocidas, menos fotografiadas y sin acceso a las pasarelas, pero cuya belleza y grandeza no se miden por una corona. Mujeres que han hecho de su valentía una forma de resistencia.

Mia emprendió el viaje rumbo a Puerto Rico llevando consigo mucho más que maletas, vestidos y expectativas. Lleva el amor por Cuba que le inculcaron sus padres y sus abuelos, y una causa que decidió hacer suya: la libertad de una patria que no ha conocido, pero que siente como propia.

Su traje típico, titulado “La Dama de la Libertad”, está inspirado en las Damas de Blanco, mujeres que desafiaron a la dictadura cubana para exigir la liberación de sus esposos, hijos, padres y familiares encarcelados durante la Primavera Negra de 2003.

La visión, concebida junto al diseñador Royer Pérez, incorpora las fotografías de los 75 disidentes arrestados durante aquella brutal ola represiva. Mia tenía apenas dos años cuando ocurrieron esos acontecimientos. Demasiado pequeña para comprender lo que sucedía, pero hoy ha querido rescatar una historia que no debe desaparecer.

Fueron las esposas, madres, hijas y familiares de aquellos hombres quienes, ante la injusticia, decidieron organizarse. Lo hicieron en Cuba, donde reclamar derechos es un delito y donde manifestarse pacíficamente exige una valentía extraordinaria. Con un gladiolo en la mano, comenzaron a caminar, asistían a misa y recorrían las calles para llamar la atención de un mundo que demasiadas veces mira hacia otro lado.

El vestido recoge algunos de los símbolos más conmovedores de aquella lucha. Está representada la iglesia de Santa Rita, en Miramar, donde las Damas de Blanco se reunían antes de iniciar sus caminatas por la Quinta Avenida. Lleva también un rosario, porque la fe y la oración fueron parte de la fortaleza que les permitió resistir la persecución, los insultos y la represión.

Y hay un detalle especialmente significativo: no lleva las iniciales de una prestigiosa casa de modas francesa, sino las de una mujer cubana, Laura Pollán, una de las fundadoras y figuras más emblemáticas de las Damas de Blanco, fallecida en 2011 en un hospital de La Habana, en circunstancias que todavía despiertan dudas.

No se trata simplemente de un vestido inspirado en un episodio de la historia cubana. Es un homenaje a mujeres que, sin armas, sin poder y sin protección, se enfrentaron a un aparato represivo para exigir la libertad de sus seres queridos.

El medallón que luce al frente, la bandera cubana en forma de corazón atravesado por espadas, resume todo su significado: solidaridad.

Han pasado los años, pero las cárceles cubanas siguen llenas de presos políticos. Y hoy son otras madres, esposas, hijas y hermanas las que reclaman la libertad de sus seres queridos. Son otras mujeres las que esperan noticias, las que sufren la separación, las que desafían el miedo y se niegan a aceptar como normal la injusticia.

El vestido de Mia habla de mucho más que las Damas de Blanco. Habla de un país sometido, de una nación a la que le han robado su libertad, pero que no ha perdido la esperanza. Habla de las mujeres cubanas que viven entre apagones, escasez, necesidades y desesperanza; de las que no tienen qué poner en la mesa para alimentar a sus hijos y de aquellas que, además, tienen que luchar para que sus hijos no languidezcan en una prisión por pensar diferente.

Mia irá en busca de una corona que podría consagrarla como la mujer más bella del universo. Pero cuando desfile ante las cámaras, llevará sobre su cuerpo algo mucho más importante que una creación capaz de destacar su espectacular figura: llevará una causa. Será la heredera de una historia de dignidad y resistencia que merece ser contada una y otra vez.

La fotografía en la que aparece rodeada de las mujeres de su familia, incluida su abuela, todas vestidas de blanco, es también un mensaje. Es la imagen de varias generaciones unidas por el amor a Cuba y por la continuidad de una causa. Una causa que no muere mientras existan mujeres dispuestas a recordarla, defenderla y transmitirla a nuevas generaciones.

¡Bravo, Mia! Te llevas a la competencia mucho más que la magia de un vestido que habla por sí solo. Te llevas los corazones de todos los que reconocemos el valor de no olvidar a esa Cuba que sufre, a esa Cuba de hombres y mujeres extraordinarios.

No naciste en Cuba, pero eres Cuba. Lo eres porque sangre cubana corre por tus venas, porque recibiste de tu familia el legado de una patria que no se abandona y, sobre todo, porque has escogido llevar su dolor ante el mundo cuando podrías haberte limitado a exhibir tu belleza.

Quizás regreses con la corona de Miss Universo. Pero hay coronas que no se fabrican con piedras preciosas ni se conceden ante un jurado. Se ganan con convicciones, con solidaridad y con el valor de defender aquello en lo que se cree.

Y esa corona ya es tuya.

Ganes o no el certamen, ya has ganado algo mucho más importante: has conseguido que las luces iluminen también la tragedia de Cuba.

Porque la belleza puede conquistar una corona, pero la solidaridad conquista mucho más.

¡Adelante, Mia! ¡Que cuando el mundo mire tu vestido no olvide lo que representa: una Cuba que no se rinde y una libertad que todavía espera!

Solo te pido que, cuando desfiles deslumbrando a todos con tu extraordinaria belleza, recuerdes a la más joven de las Damas de Blanco, que junto a su madre pedía la libertad de su padre, Félix Navarro, uno de los 75, que es también uno de los rostros que llevas en tu vestido. Para que sean dos las cubanas coronadas como reinas esa noche. Tú brillarás en la pasarela; a Saily le brillarán los ojos en la oscuridad de una triste celda al saber que su lucha no ha sido olvidada.