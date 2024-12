La situación de nuestro país es tan grave que debemos verla desnuda, sin adornos ni ropajes. Verla y enfrentarla, nos guste o no. Abordar el reto del cambio y la necesaria transformación juntos, unos con otros, aunque hayamos sido adversarios e incluso enemigos. El naufragio es tal que Venezuela no saldrá adelante si unidos no empujamos en la misma dirección.