EEUU: La última frontera de libertad

La Revolución América dio al mundo el paradigma de la primera democracia moderna y para asegurar la vida, libertad, felicidad, prosperidad de su gente, creó y aprobó la Constitución de 1787, donde se agregaron las Diez Enmiendas, tomadas de la Declaración de Derechos de Virginia (1776), que llamaron el Bill of Rights (Carta de Derechos). La Carta de Derechos americana garantiza la libertad de expresión y el derecho al voto del pueblo estadounidense, ambas en su Constitución, se expresan en las Enmiendas I, XIV, XIX, XXIV, XXVI.

Breve exposición de las enmiendas constitucionales

Enmiendas I y XIV están interrelacionadas, la primera dice que “El Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma; o que coarte la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente”… y la otra, que “Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadano de los Estados Unidos y del Estado en el que resida. (…) Ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal; ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la protección de las leyes en un plano de igualdad”.

Enmiendas XIX, XXIV, XXVI, prohíben que los estados nieguen o restrinjan a un ciudadano el derecho al voto por causa de raza, género o incapacidad de pagar impuestos, o por la edad, según el mandato federal de la Ley de los Derechos de Voto de 1965.

La izquierda radical no solo secuestró al Partido Demócrata, sino a los grandes medios de la información y de las redes sociales, Twitter, Facebook, Google y a CNN, ABC, NBC, MSNBC, el New York Times, Washington Post y hasta FoxNews, todos en la conspiración de la cesura de la libertad de expresión, que por estar en asociación con el proceso electoral, pudiera clasificarse como traición y otros delitos federales para socavar el voto libre del pueblo americano.

El presidente Trump prometió durante su candidatura en el 2016 trabajar para América Primero y destruir el pantano en Washington. Esto desencadenó una insubordinación del establishment al orden democrático, de justicia y libertad con el objetivo de destruir con falsedades, difamación y mentiras al presidente estadounidense e instaurar el nuevo orden mundial. Para tal situación, uno de sus objetivos fue el uso de la votación de correo universal y convertir el correo en el nuevo centro electoral.

En realidad, ante la adversa situación de conspiraciones nacionales y extranjeras, el presidente Trump firmó, el 12 septiembre de 2018, una orden ejecutiva sobre la imposición de ciertas sanciones en casos de interferencias extranjeras en una elección de los Estados Unidos; emergencia nacional aún vigente.

En la rueda de presa y en otros espacios informativos, el equipo de abogado del presidente Trump, liderado por el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, expusieron las diferentes irregularidades donde aseguraron tener pruebas objetivas del fraude electoral masivo y el robo de la elección al presidente Trump y quien había ganado con amplio margen el voto popular y el electoral de muchos estados que le permitía la reelección para un segundo período presidencial.

El letrado Rudy Giuliani expresó sobre las irregularidades de “Trampas masivas” y que “No puede decir que no hay evidencias. Mira lo que se alega, mira las declaraciones juradas”. Agregó: “Nos convertiremos en Venezuela. No podemos permitir que esto nos suceda, No podemos permitir que estos delincuentes le roben una elección al pueblo estadounidense. Eligieron a Donald Trump”.

La abogada Sidney Powell habló sobre “La forma en que realmente estamos lidiando aquí y descubriendo más días a días, es la influencia masiva del dinero comunista a través de Venezuela, Cuba y probablemente China, con nuestras elecciones aquí en los EEUU, los sistemas de votación Dominion Vorting Sistems, el software Smartmartic Technology y el software que va en otras computadoras”.

“No creo que puedan ocultar la verdad. La gente va ir a prisión por intentar derrocar sin piedad nuestra Constitución y al presidente debidamente elegido @realDonaldTrump”. También dijo que “La gente debe luchar por su libertad”. Afirmó en su cuenta de Twitter el abogado Lin Wood.

El presidente de la Comisión Electoral Federal (FEC), Trey Trainor, dijo que “El tribunal tiene que tomar la evidencia del demandante como cierta y ver si la otra parte puede presentar un caso en contra; entonces, las cantidades masivas de declaraciones juradas que vemos en estos casos muestran que, de hecho, hubo un fraude. Y la otra parte realmente necesita responder preguntas”. Las evidencias de fraude hicieron anular la certificación de votos en Pensilvania, Georgia y Nevada (26/11/2020).

Las pruebas concretas de las evidencias formaron 13 casos jurídicos de demandas por la campaña de Trump, que se exponen ya en los jurados de los estados Pensilvania (PA), Georgia (GA), Michigan (MI), Nevada (NV) y Arizona (AZ). La Corte Suprema de EEUU ubicó a sus diferentes magistrados por los distritos de las cortes federales: Clarence Thomas por el 11no Circuito, GA; Brett Kavanaugh, 6to Circuito, MI; Samuel Alito, 3cer Circuito, PA; Amy Coney Barrett, 7mo Circuito, WI; Sonia Sotomayor, 2do Circuito; Stephen Breyer, 1er Circuito; Elena Kagan, 9no Circuito, NV y AZ; Neil Gorsuch, 10mo Circuito y en el Distrito de Columbia, el 4to y Circuito Federal, John Roberts, Jefe de la Corte de Justicia.

He vito el heroísmo y la valentía de Giuliani y su equipo legal, en especial, las de las damas de la justicia por la libertad Sidney Powell y Jenna Ellis y sobre todo la Powell, quien trabaja en un equipo independiente por We The People (Nosotros el Pueblo) y oro al Dios Bíblico por la protección de sus vidas y un final favorable con la verdad. La justicia entregará sus resultados sobre las elecciones, lo cual el pueblo americano tiene derecho a saber para fortalecer en legitimidad y credibilidad a su democracia e impedir la caída de lo que sería el último bastión de la libertad.