Puras cosas buenas.

Hoy, por la mañana, realizamos la sesión de formación con los jóvenes, ayer fue con adultos.

La sesión estuvo muy interesante.

Pues la lectura del republicano Cicerón, nos develó que el fundamento de la República está en el matrimonio y la familia y que la ciudad, en la que la unión está en la amistad cívica, consiste en un conjunto de familias.

Que la familia es el semillero de la República, en cuanto procreadora de hijos y que, por tanto, en una República, la promoción del matrimonio, la familia y los hijos son la clave del futuro de dicha República.

Lo interesante del asunto, es que estamos hablando de un autor del siglo II, A.C.

Visto así, la promoción del matrimonio y la familia, no es un asunto "religioso" como algunos quieren ver, tanto de izquierda como de "derecha", en quienes promovemos tales bienes, una mezcla de la política con la religión.

Reducir la promoción del matrimonio y la familia a un asunto religioso, resulta de desconocer las bases culturales de Occidente antecristiano.

Y que, no obstante que, algunos de los alumnos tienen padres separados o divorciados, tal situación no debe ser motivo de vergüenza o de inacción, pues el fundamento de la República sigue siendo aquel y es preciso seguir promoviendo.

En fin, varias otras cuestiones asociadas salieron a la luz, pero no me voy a extender más.

Por último, varios alumnos están participando en el acopio de bienes para ayudar a los damnificados en los incendios .

La próxima semana algunos de ellos viajarán al sur para llevar las ayudas.

Dichas actividades no se darán a conocer: fieles al lema de que el bien se hace en silencio.