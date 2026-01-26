lunes 26  de  enero 2026
ANÁLISIS

El error de la Casa Blanca en Venezuela

La justificación o el rechazo de estos actos es una de las principales materias del derecho internacional, pero cada vez es menos invocado, ya que ha ido perdiendo la confianza del público

Rodrigo Pablo Pérez autor
Diario las Américas | Rodrigo Pablo Pérez
Por Rodrigo Pablo Pérez

Muchas veces es más importante el porqué se hacen las cosas, que las cosas que se hacen. Un mismo acto puede ser bueno en unos casos y malo en otros. Al final, su juicio dependerá de las razones que llevan a la acción y de su contexto.

Esto es lo que permite diferenciar entre la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la reclamación del gobierno norteamericano sobre Groenlandia, la invasión rusa de Ucrania, la intervención israelí en Gaza o la defensa de Taiwán por las potencias occidentales. Todos esos conflictos geopolíticos tienen aspectos comunes, pero fundamentos distintos, y eso es lo que permite aprobar algunos y rechazar otros.

Lee además
El entrenador de banca Omar López # 22 en el dugout, fue eliminado por el entrenador de banca Omar López # 22 en el dugout durante la cuarta entrada contra los Angelinos de Los Ángeles después de que fueron eliminados de la contienda por los playoffs en el Angel Stadium de Anaheim el 27 de septiembre de 2025 en Anaheim, California. 
Béisbol

José Altuve no jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por decisión de los Astros
Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.
RELACIÓN BILATERAL

Rusia asegura que mantendrá proyectos e inversiones en Venezuela, en relaciones "beneficiosas"

La justificación o el rechazo de estos actos es una de las principales materias del derecho internacional, pero cada vez es menos invocado, ya que ha ido perdiendo la confianza del público. Esto acarrea grandes peligros para todas las naciones, sin importar su tamaño o poderío.

En este sentido, si bien en este mismo medio he defendido la legitimidad del arresto de Nicolás Maduro, no puedo dejar de llamar la atención sobre lo negativo de la forma en que la Casa Blanca ha justificado su actuar.

El gobierno del presidente Trump se ha centrado en la defensa de los intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos, a la vez que celebra la demostración de poder militar que este arresto ha supuesto. Ello es perjudicial para el interés global y el particular de los Estados Unidos.

En cuanto a lo primero, enfocar la justificación de esta manera revela una pérdida de interés en la búsqueda del desarrollo común de la humanidad y, en consecuencia, en el derecho internacional. En efecto, el uso de la fuerza no puede justificarse por intereses egoístas. Aquello es el fin del derecho y de cualquier intento de forjar una sociedad global.

En cuanto a lo segundo, la falta de justificación jurídica de lo ocurrido en Venezuela, al unirse a otros hechos recientes como la reclamación de Groenlandia, genera una inseguridad mundial significativa y amenaza el liderazgo global de los Estados Unidos.

El poder norteamericano no sólo se basa en sus fuerzas militares y en su inmenso poderío económico. También en su respetabilidad y liderazgo internacional, que se fundamentan en la previsibilidad de sus acciones y en el respeto a un orden jurídico establecido.

Si los Estados Unidos comienzan a despreciar dicho orden y sus fundamentos jurídicos, perderán la posibilidad de construir alianzas sólidas y su justificación moral para liderar geopolíticamente, al menos, al bloque compuesto por las naciones occidentales.

Por el contrario, dará paso a la justificación de las acciones de sus rivales por el gobierno mundial, los que, incluso, podrían ser vistos como una opción más benigna y segura por las naciones más pequeñas.

En este orden de ideas, es imperioso que el gobierno norteamericano se esfuerce por justificar, en el ámbito del derecho internacional, su intervención en Venezuela. Las razones sobran, pero es importante que las esgrimen y, de esa manera, dé paso a un debate sobre la materia.

Este debate es de particular importancia para la comunidad hispanoamericana, pues obligará a los gobiernos de la región a exponer su visión sobre las obligaciones que asumirán en materia de preservación de la paz y respeto de los derechos humanos, definiéndose frente a Estados que recurren al crimen contra su propio pueblo y amenazan de forma permanente la paz en el ámbito internacional. Es decir, nos forzará a sincerar posiciones y a exponer nuestro punto de vista sobre qué se debe hacer con Cuba.

Temas
Te puede interesar

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

Gustavo Enrique lanza "Mi Venezuela": Un himno de fe y esperanza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La factura de impuestos a la propiedad descompone el presupuesto familiar cada año.
FLORIDA

Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Imagen referencial. 
CUBA

Sin combustible y con una crisis sistémica el régimen castrista se prepara para la guerra

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
MEDIDAS

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)
SINESTRO

Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

Te puede interesar

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Por Leonardo Morales
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..
Alerta

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU