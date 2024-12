El impacto de una decisión de la Corte Penal Internacional sobre la lucha por la justicia y la democracia en Venezuela

La CPI no tiene excusas para dejar de actuar:

El contexto actual de Venezuela está respaldado por una abundante documentación de pruebas, entregadas a la Corte Penal Internacional por la Secretaría General de la OEA, liderada por el Dr. Luis Almagro. Estas pruebas son el resultado de un exhaustivo trabajo realizado por un panel de expertos internacionales designado por la OEA, junto con organizaciones venezolanas que han destacado por su perseverancia y profesionalismo, como el Instituto Casla, y un grupo de juristas venezolanos reunidos en la Asociación Venezuela Libre, con sede en Madrid.

La realidad es clara: la CPI cuenta con suficientes evidencias que demuestran la comisión continuada de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Asimismo, tiene la certeza de que el régimen de Nicolás Maduro ha clausurado cualquier posibilidad de justicia interna, lo que hace imperativa la intervención internacional de la Corte.

La conexión entre justicia, democracia y estabilidad regional:

Una decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) tendría un impacto significativo en la presión internacional y en el respaldo a los sectores democráticos dentro de Venezuela. Además, influiría en la dinámica de los países vecinos, muchos de los cuales han sufrido las consecuencias de la crisis migratoria venezolana.

La emisión de órdenes de captura contra la cadena de mando del régimen no solo tendría implicaciones legales, limitando la movilidad y las acciones internacionales de los funcionarios implicados, sino que también enviaría un poderoso mensaje simbólico. Esto podría fortalecer los mecanismos de justicia transicional en un eventual cambio político, facilitando el retorno de la democracia y ofreciendo una oportunidad para la estabilidad tanto en Venezuela como en la región.

Inaceptable ceder ante la normalización que busca imponer el régimen y sus aliados internacionales:

La comunidad internacional democrática no debe sucumbir a la trampa de la normalización del horror que pretenden quienes han cometido graves crímenes contra el pueblo venezolano. Nicolás Maduro y su cúpula han infligido un daño profundo, y permitir la impunidad de esos delitos sería una traición a las víctimas y a los principios de justicia universal. Por ello, los Estados, la ONU, la OEA y otras organizaciones internacionales tienen el deber moral y político de apoyar activamente el avance de los procedimientos en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Este enfoque resalta la relevancia de la justicia internacional en momentos críticos, no solo para Venezuela, sino también para fortalecer la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. La actuación decidida de la comunidad internacional no solo restaurará la confianza de las víctimas y de la ciudadanía en la eficacia de las instituciones globales, sino que también enviará un mensaje claro a otros gobernantes: los crímenes contra la humanidad no quedarán impunes, y solo el respeto a la democracia y al estado de derecho garantiza la estabilidad y legitimidad de los gobiernos.

¿Cuáles son los deberes del fiscal de la corte penal en estos momentos en el caso Venezuela y las consecuencias que genera su tardanza?

Deberes del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso Venezuela:

El Fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan, tiene obligaciones claras bajo el Estatuto de Roma en el marco de las investigaciones relacionadas con los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Entre sus principales deberes se encuentra: i. Conducir una investigación imparcial: El fiscal debe asegurarse de que las investigaciones se realicen de manera objetiva, recopilando pruebas tanto en favor como en contra de los presuntos responsables. ii. Establecer responsabilidades individuales: Es su deber identificar a las personas con mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, especialmente aquellos en posiciones de mando que hayan ordenado, facilitado o permitido dichas acciones. iii. Actuar con celeridad: La justicia internacional no puede permitirse más demoras. En un contexto como el venezolano, donde las víctimas han enfrentado años de sufrimiento y persecución, cualquier retraso adicional perpetúa la impunidad. La justicia tardía no solo incrementa el daño a las víctimas, sino que también socava la credibilidad de la CPI y el sistema internacional de derechos humanos.

El cumplimiento riguroso de estos deberes es esencial para garantizar que los crímenes cometidos en Venezuela no queden impunes y para reafirmar el papel de la Corte como una herramienta efectiva en la lucha contra los crímenes más graves que afectan a la humanidad.

Reflexión final:

El fiscal de la Corte Penal Internacional tiene una responsabilidad histórica en el caso de Venezuela. Su actuación trasciende la reivindicación de las víctimas: representa una oportunidad para establecer un precedente firme de que los crímenes de lesa humanidad no quedarán impunes, sin importar el tiempo o los recursos necesarios para llevar a los responsables ante la justicia.

La celeridad y la determinación en este caso son fundamentales no solo para aliviar el sufrimiento de las víctimas, sino también para preservar la credibilidad y legitimidad de la justicia internacional como un pilar en la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho.

Por Miguel Angel Martin

Tortabu@miguelmartint_