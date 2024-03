El juego sigue abierto

Hay presos políticos torturados sin derecho a la defensa en las mazmorras del régimen que eran niños hace 30 años el día que Hugo Chávez fue puesto en libertad. La celebración de ese 26 de marzo cuando el militar salió de la cárcel de Yare fue organizada por Nicolás Maduro quien en estos tiempos de campaña ha constatado el desprecio que por él siente el pueblo venezolano por lo que tiene que apelar -y lo hace con desespero- a la imagen del militar muerto. Su esfuerzo por referirse a Chávez como un expreso sufrido es, como todo lo del régimen, una falsedad. Pero no tiene alternativa porque decir la verdad implicaría admitir no solo que a Chávez se le respetaron todos sus derechos en prisión, si no también cómo los disfrutó fuera de ella, incluida la posibilidad de aspirar a la presidencia de la República y ganarla.