El Salón de la Fama del Miami Dade College rinde tributo al liderazgo y el esfuerzo

El Miami Dade College nuevamente rinde homenaje a un nuevo grupo de notables líderes comunitarios en su gala del 22do Aniversario del Salón de la Fama de Ex Alumnos del MDC, en el Hotel Loews de la ciudad de Coral Gables. Como todos los años es un evento grandioso donde recibimos a prominentes líderes y personalidades de nuestra comunidad.

Cabe destacar que, desde el 2003, más de 410 exalumnos han sido incorporados al Salón de la Fama del MDC, que es también el evento insignia de la Fundación del Miami Dade College, para la recaudación de fondos esenciales que apoyan becas, programas académicos y servicios para los estudiantes. Por cada dólar que se invierte en los estudiantes, ellos triplican sus ingresos de por vida.

Este año se incorporó a 10 nuevos exalumnos pertenecientes al área empresarial, educativa, salud, medios informativos, organizaciones sin fines de lucro, representantes de gobierno y seguridad pública entre ellos figuran Vania Laguerre, vicepresidenta senior y ejecutiva de Mercado Local de Bank of America; Mari Tere Rojas, presidenta de la Junta Escolar, Distrito 6, Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade; Stephanie Ann Pérez, farmacéutica, Publix Supermarkets, Inc; José “Pepe” Dans, presidente de WOW Marketing y su esposa Heide Dans, vicepresidenta de la agencia de Mercadeo además de Jesús Lebeña, vicepresidente senior, Operaciones Corporativas de MasTec Communications Group; James R. Haj, presidente y director ejecutivo de The Children 's Trust y Alex Mena, Editor Ejecutivo de los prestigiosos periódicos El Nuevo Herald y The Miami Herald. En la seguridad pública figura Raied S. Jadallah, jefe del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado Miami-Dade; además de Ashley V. Gantt, representante estatal por el Distrito 109 de la Cámara de Representantes de la Florida.

Nuestras más sinceras felicitaciones. Estamos orgullosos de cada uno de ustedes y esperamos que continúen su legado como ejemplo para las futuras generaciones. Todos somos MDC, #IAMMDC #BeMDC.