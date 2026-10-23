En un mundo de inteligencia artificial, la ciberseguridad requiere el juicio humano

Cuando un ciberataque afecta a un hospital, compromete a una pequeña empresa o expone la información financiera de una familia, el daño va mucho más allá de la tecnología. Interrumpe la atención médica, amenaza el sustento de las personas y debilita la confianza. Para Miami, una comunidad cuya economía depende de conexiones entre industrias y fronteras, preparar a las personas para proteger nuestros sistemas digitales es una inversión esencial en nuestro futuro.

La inteligencia artificial hace aún más urgente esa responsabilidad. Puede ayudar a los profesionales de la ciberseguridad a analizar información e identificar amenazas. Pero también puede ayudar a los delincuentes a crear engaños convincentes y a aprovechar vulnerabilidades.

A medida que avanzan estas capacidades, debemos reflexionar cuidadosamente sobre lo que significa preparar a alguien para defender una organización. Conocer las herramientas más recientes es solo el comienzo. Los profesionales necesitan el conocimiento para comprender lo que esas herramientas revelan, las destrezas para investigar lo que pasan por alto y el criterio para decidir qué hacer a continuación.

Esa realidad debe guiar la manera en que formamos a la fuerza laboral de ciberseguridad.

Un sistema de inteligencia artificial puede detectar una actividad inusual, pero alguien tiene que determinar si se trata de un ataque. Una respuesta automatizada puede contener una amenaza, pero alguien tiene que considerar si apagar un sistema interrumpirá un servicio esencial. Un resultado convincente aún puede estar equivocado. Los profesionales deben saber cuestionarlo, verificar la evidencia y asumir la responsabilidad de una decisión.

Mientras más capaz se vuelve nuestra tecnología, mayor es el peso de esas responsabilidades humanas.

En Miami Dade College, nuestro liderazgo nacional en la enseñanza de la ciberseguridad se basa en unir el conocimiento académico con las destrezas aplicadas. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) ha designado a MDC como Centro Nacional de Excelencia Académica en Ciberdefensa. Con la validación de la NSA, MDC se convirtió en la primera institución de educación superior de Florida con programas de grado asociado y de licenciatura en ciberseguridad.

Ese reconocimiento establece una base rigurosa. Nuestra responsabilidad es construir sobre ella a medida que cambia la tecnología, preparando a graduados capaces de comprender sistemas complejos, evaluar riesgos y responder con eficacia bajo presión.

Los estudiantes necesitan saber cómo funcionan las redes, cómo circula la información y cómo surgen las vulnerabilidades. Sin esa base, pueden aprender a manejar una herramienta sin entender sus resultados. Una sólida preparación académica les da la capacidad de investigar un problema desconocido y de adaptarse cuando cambian las herramientas.

También necesitan oportunidades para poner en práctica sus conocimientos. En el Cybersecurity Center of the Americas de MDC, los estudiantes utilizan nuestro Cyber Range para detectar, investigar y responder a ataques realistas en un entorno simulado. Allí practican cómo interpretar evidencia, sopesar opciones y coordinar una respuesta.

Estas experiencias ponen de relieve otro conjunto de capacidades esenciales: la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el juicio ético. Los profesionales de la ciberseguridad deben explicar los riesgos a personas con distintas responsabilidades y niveles de conocimiento técnico. Deben ayudar a los líderes a tomar decisiones informadas y colaborar con toda la organización cuando el tiempo apremia.

El dominio de la inteligencia artificial forma parte de esta preparación más amplia. Los estudiantes deben saber cómo usar la inteligencia artificial, evaluar sus limitaciones y proteger la información confidencial. Deben poder explicar por qué confían en un resultado y reconocer cuándo hace falta investigar más. El liderazgo de MDC en la enseñanza de la inteligencia artificial aplicada fortalece nuestra capacidad para integrar estas competencias en la formación en ciberseguridad.

Este enfoque tiene implicaciones que van más allá de una sola institución.

Los educadores deben evaluar si los estudiantes pueden aplicar sus conocimientos en situaciones nuevas, justificar sus decisiones y comunicar sus consecuencias. Los empleadores deben contribuir a crear esas oportunidades de aprendizaje mediante pasantías, escenarios de entrenamiento realistas y una colaboración continua con el profesorado. Y los procesos de contratación deben ofrecer a los candidatos oportunidades reales de demostrar lo que saben y lo que pueden hacer.

También debemos hacer que estas trayectorias sean accesibles. Los adultos que trabajan, los veteranos y los estudiantes que son la primera generación de su familia en ir a la universidad aportan experiencias y perspectivas que nuestra fuerza laboral de ciberseguridad necesita. Los certificados, los grados asociados y las licenciaturas ofrecen múltiples puntos de entrada, lo que permite a los estudiantes desarrollar destrezas y continuar su formación a medida que avanzan en sus carreras.

Para Miami, desarrollar ese talento local une la oportunidad económica con la resiliencia de la comunidad. Prepara a los residentes para carreras que ayudan a proteger las empresas, las instituciones y los servicios esenciales que los rodean.

El Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad debe invitarnos a pensar en las personas que están detrás de nuestras defensas digitales. Invertir en su formación exige un compromiso duradero con el conocimiento, las destrezas prácticas y el buen juicio.

Como Centro Nacional de Excelencia Académica en Ciberdefensa, Miami Dade College ayuda a liderar ese esfuerzo. Nuestra obligación es formar profesionales capaces de usar una tecnología cada vez más poderosa con el entendimiento y la responsabilidad que exige la protección de una comunidad.