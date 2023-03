Gobiernos democráticos en la existencia y permanencia de dictaduras del siglo XXI

Las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua tienen presos políticos, exiliados, concentran todo el poder que ejercen por medio de “terrorismo de Estado”, no celebran elecciones libres ni justas, violan los derechos humanos, no tienen libertad ni de expresión ni de presa, no tienen “estado de derecho”, no respetan la propiedad privada, han llevado a sus pueblos a crisis humanitarias en los casos de Cuba y Venezuela y graves crisis económicas y sociales en Bolivia y Nicaragua. Son narcoestados con sus principales jefes señalados, acusados y requeridos como jefes e integrantes de grupos criminales.