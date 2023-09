¿Hacen daño las sanciones económicas a Putin o Maduro?

Hay quien asegura que a Putin -por decirlo coloquialmente- se le veía venir. Abusos de poder, corrupción, desapariciones misteriosas de enemigos, incursiones militares… Todo bajo la permisividad de UE y EEUU que siempre presumieron al líder del Kremlin una legitimidad democrática que realmente no poseía. Tom Burgis, corresponsal de investigación del Financial Times y autor de Kleptopia, es una de esas personas que no descubrieron a Putin en febrero de 2022 sino que llevaban años denunciando sus desmanes y acusando a los países democráticos de mirar hacia otro lado por conveniencia económica. Burgis siempre mantuvo que “para hacer frente a la cleptocracia de Putin, primero debemos dejar de ser cómplices de ella”.