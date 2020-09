La Corte Penal te espera, Nicolás

Esto es una ruptura, un antes y un después. En Naciones Unidas se había hablado de violaciones de derechos fundamentales, pero no de crímenes. El concepto de crímenes lo recoge el estatuto de Roma que se refiere a responsabilidad directa, no estatal, que apunta a sujetos, a individuos. Esta precisión es fundamental porque la Misión al hablar de la Corte Penal Internacional no generaliza, al contrario, precisa. Asegura que hay sujetos a los que las evidencias señalan como responsables y deben ser investigados: Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol. Esto es fundamental porque la defensa de Maduro ante otras causas en organismos internacionales ha argumentado que las faltas han ocurrido por el desvío de algunos funcionarios. Pues no, el informe precisa que esto es una política de comisión de crímenes de Estado. La consecuencia de tales señalamientos debería ser el enjuiciamiento: “de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó”.