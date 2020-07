La Esquinita de Reme

*La campaña de Joe Biden anunció que John Kasich, el excandidato presidencial republicano, hablará en la convención demócrata. Kasich, que creyó le sería fácil derrotar a Trump en la primaria de 2016, sólo pudo ganar un estado, Ohio, donde fue gobernador. ¡La envidia es uno de los pecados más despreciables de la humanidad!

*New York, la ciudad más popular de USA, ha sido destruida por un alcalde comunista que pretende arruinar a miles de personas. Es muy lamentable, pero Bill DeBlasio es culpable de acabar con la joya de América y permitir crímenes que jamás se habían visto. ¡Basta ya!

*Falleció una de las voces más queridas y respetadas de la radio, Martha Flores, la Reina de la Noche, de Univisión Radio. Por años Martha fue la persona más escuchada en horas nocturnas. ¡Descanse en Paz!

*Los antitrompistas “republicanos”, como George Conway (sí, el gordito marido de Kellyanne) y Rick Wilson, entre otros, formaron el Lincoln Project para tratar de destruir a Trump en las elecciones de noviembre. Han podido recaudar una buena suma de dinero. El único problema para los donantes es que el 80% del dinero recaudado se ha utilizado en gastos administrativos. No hay duda que muchos “republicanos” que critican a Trump se han beneficiado económicamente de sus “comentarios” en CNN, MSNBC y otros. Como demócratas no hubiesen llegado “a primera base” pero al presentarlos como republicanos les suben el salario. ¡Pobres diablos!

*Las elecciones presidenciales en Polonia dieron el triunfo y una reelección a Andrzej Duda. El gobierno nacionalista conservador es gran amigo de los Estados Unidos y su política ha sido la de honestidad administrativa y protección de los valores familiares. ¡Muchas felicidades a Polonia y sus habitantes!

*La violencia en Chicago y otras ciudades ha aumentado 60% y los asesinatos 50%. El descontrol de estas ciudades en manos de alcaldes demócratas es inaceptable. El presidente Trump ordenó el miércoles al DOJ que envíe a miembros del FBI a detener estos asesinatos en Chicago. ¡Gracias!

*La cantidad de bebida que se ha consumido durante la pandemia es alarmante. Los bares (que han estado abiertos) dicen que sus números son los mejores de la historia.

*Felicitaciones a los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, dos campeones de la democracia, al congresista Chris Smith de New Jersey y al exsenador Brownback, a quienes China comunista les impide la entrada en ese país (como si quisieran ir). Esa decisión es un premio para estos luchadores por la libertad y la democracia.

*Los rebrotes del coronavirus en España tiene a todos muy preocupados. Las zonas más afectadas son Cataluña, pero se está extendiendo a otras áreas. Los españoles están contentos, sin embargo, con el golpe fatal que recibieron los comunistas de Podemos a manos de los gallegos en las elecciones parlamentarias recientes y le piden a Pablo Casado que “galleguice” al Partido Popular para llegar a la Moncloa, o sea ganar las próximas elecciones.

* “¡Doctor, doctor me siento muy mal y me arde el corazón!”, “Mire señora, en primer lugar, yo no soy médico sino cantinero. En segundo lugar, Ud. no está enferma, sino borracha y en tercer lugar, no le arde el corazón, sino tiene el pecho arriba de un cenicero con un tabaco prendido”.