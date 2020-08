*Miles de personas van semanalmente a Publix, Winn Dixie, Sedanos, Walmart, CVS, Walgreens y otros. ¿Por qué se mantiene la ordenanza de cerrar los salones bajo techo de los restaurantes? Con las medidas que habían tomado los restaurantes de distanciamiento social, grupos de cuatro personas máximo y ocupación limitada no vemos los motivos de continuar con la absurda política de mantenerlos sin operar. Ya anunciaron que se van para siempre restaurantes populares como Ortanique on the Mile, Rio Cristal (Lila’s) y otros donde trabajan cientos de personas. ¡Ridículo y criminal!

*Joe Biden dice que no ve la razón para tomar un test cognitivo. Él se encuentra “muy clarito”. Como dicen siempre todas las personas con demencia. ¡Caso típico!

*Vladimir Putin anunció que Rusia es el primer país en tener una vacuna contra el virus chino y que su hija será vacunada. Tanto Alemania como el Reino Unido y Estados Unidos están listos para lanzar vacunas en los próximos meses.

*Las turbas se lanzaron en las calles de Chicago a robar y vandalizar la famosa Milla Magnífica, donde están muchas de las tiendas más prestigiosas de USA. Esto es absurdo y esperamos el pueblo americano no permita este caos.

*Uno de los personajes más siniestros de la vida pública americana fue Thomas A. Shannon. Después de varias demoras en su aprobación como embajador en Brasil fue finalmente confirmado y continuó con su política al lado de la izquierda y en contra de la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora se apresta, según rumores, a servir de cabildero del Gobierno socialista de Alberto Fernández y la Cristinita Kirchner para mejorar las relaciones de Argentina con Washington. ¡Dios los cría!

*El expresidente de Colombia Álvaro Uribe está sufriendo prisión domiciliara en Colombia. También dio positivo al COVID-19. Uribe ha sido, sin duda, el mejor presidente del hermano país y un luchador incansable por la democracia y los derechos humanos en todo el continente americano. ¡Le deseamos una pronta recuperación y éxitos en probar su inocencia!

*La jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, de 87 años, anunció que el cáncer le regresó y que está siendo tratada para el mismo. Anteriormente había dicho que estaba libre del mal. A Ruth Bader Ginsburg los demócratas “la tienen apuntalada” para que no renuncie y así no darle la oportunidad a Trump a nombrar a otro juez para el Tribunal Supremo.

*Los abuelos Garcia Lora dejaron un simpático mensaje en su contestador de teléfono: “Si es uno de nuestros hijos, marque el 1. Si necesitan que nos quedemos con los nietos, marque el 2. Si quieren que les prestemos el auto nuevo, marque el 3. Si quieren dejarnos a los niños, marque el 4. Si quieren que vayamos a buscar a los niños a la escuela marque el 5. Si quieren venir a comer el domingo, marque el 6. Si quieren dinero, marque el 7. Si es uno de nuestros amigos puede hablar de inmediato”.