La Esquinita de Reme

*Los hoteles Marriott anunciaron que se van definitivamente de Cuba. Se acabó el relajito creado por Obama/Biden. ¡Ya era hora!

*No hay duda de que Donald Trump es un hombre fuerte. Alguien que trabaja 18 horas al día. CNN y otros medios de comunicación han comenzado a decir que es muy probable que haya tenido un pequeño derrame cerebral, tipo stroke. Es realmente alucinante ver la fantasía de los demócratas para tratar de competir con el evidente deterioro mental de Biden. Su senilidad es obvia. Cuando el pueblo se rebela ante la violencia de los marxistas de Black Lives Matter le echan la culpa a Trump, que lleva meses ofreciendo ayuda para parar las revueltas. Esto tiene que parar.

*Muchos republicanos se están jugando su futuro en las próximas elecciones. Aquellos líderes, aún vigentes, que apoyen a Biden por envidia o desacuerdo con Trump tendrán el desprecio de la masa republicana en futuras elecciones. Como dijo un gran filósofo: “El que traiciona a uno del grupo, puede traicionar a cualquiera después”.

*El comisionado Xavier Suárez le dio su apoyo a Esteban (Steve) Bovo para la alcaldía de Dade County. ¡Inteligente decisión de Xavier!

*Hillary Clinton, la excandidata presidencial demócrata, que ha tenido “la suerte” de que a pesar de haber borrado 33.000 e-mails, destruido a martillazos su computadora y haber participado en muchas actividades dudosas, le aconseja a Joe Biden que no conceda la presidencia a Trump. ¡Tremendo personaje!

*El contraste entre el patriotismo y optimismo de la Convención Republicana y el negativismo de los demócratas fue obvio. Estados Unidos quiere soluciones y no críticas. El país quiere trabajos, no demagogia. América no quiere caos y vandalismo sino ley y orden.

*Los marxistas de Black Lives Matter se lanzaron a atacar a las personas que salían de la Casa Blanca después del discurso de Donald Trump. Varias parejas tuvieron que ser escoltadas hasta sus hoteles. El senador Rand Paul y su esposa fueron insultados, perseguidos y vivieron momentos difíciles. El congresista demócrata que habló en la Convención Republicana, Vernon Jones, y su esposa fueron igualmente hostigados. Lo más importante es que el senador Paul está exigiendo una investigación de quienes están detrás de estos elementos y pagan sus hoteles de lujo y transporte.

*No hay duda que la violencia y el vandalismo en ciudades controladas por los demócratas ha causado una reacción negativa en el pueblo estadounidense, que está rechazando totalmente ese caos en nuestro país. Esto ha movido las encuestas a favor de Donald Trump. ¡Dios ayude a evitar un colapso de la democracia con un éxito de la combinación Biden/Harris en las elecciones de noviembre!

*Nancy Pelosi ha sufrido tanto con el triunfo de la Convención Republicana que declaró histéricamente que le aconsejaba a Joe Biden que no fuera a debate alguno con Donald Trump. Creemos que lo hace para evitarle el ridículo. El declive mental no se limita a Biden, ya que lo siguen la Pelosi y Hillary Clinton.

*España es un país de contrastes y los gobiernos socialistas y populares (derecha) han variado sus números de desempleo a través de los años. Felipe González (socialista) entró al poder con un desempleo de un 16 % y salió con un 22.1%. José María Aznar (popular, de derecha) entró con 22.1% y dejó al país con solamente un 10.5%. Zapatero (socialista) entró con 10.5 % y terminó con un 22.6% de desempleados. Mariano Rajoy entró con 22.6% y salió con un 14.5%. Los socialistas comunistas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias entraron con un 14.5% y van por un 28%. ¡No falla jamás! ¡Socialismo es miseria y destrucción!

*En un famoso juicio el abogado pregunta: “¿Doctor, antes de hacer la autopsia, chequeó usted el pulso de la víctima?”. “No”. “¿Y la presión arterial?”. “No”. “¿Y la respiración?”. “No”. “Entonces, ¿es posible que la víctima estuviera viva?”. “No”. “¿Y cómo tiene usted tanta seguridad?”. “Porque el cerebro estaba en una jarra sobre la mesa”. “¿Pero, podría estar él vivo?”. “¡Bueno, es posible que estuviera vivo y estudiando Derecho en la misma facultad donde Ud. se graduó!”.