La Esquinita de Reme

*Lo que está pasando con los medios de comunicación de nuestro país es histórico. The New York Times despide a un número considerable de empleados. Buzz Feed está fuera de negocios, CNN cayéndose a pedazos y cerrando divisiones. CBS rebajando gastos y descontinuando programas costosos. The Washington Post despidiendo empleados. ¡Estas lluvias vienen con truenos!