La Esquinita de Reme

*En una conferencia de prensa el fiscal general Merrick Garland anunció el nombramiento de un fiscal especial para investigar a Hunter Biden. Problema: es el mismo fiscal que lleva cuatro años investigando a Hunter y lo que hizo fue darle un arreglo inmoral que le garantizaba que no habría más investigaciones sobre sus “enreditos”. ¡La cosa pica y se extiende!

*Los rumores que Michelle Obama está esperando a que Joe Biden se retire de la contienda presidencial para entrar en acción tiene a millones de personas “con los pelos parados”. ¿La creadora de todas las intrigas y divisiones en el país de nuevo en control de la nación? ¡Cómo para irse de vacaciones a Haití!

*El primer debate presidencial republicano se llevará a cabo el miércoles 23 de agosto, a las 9:00 pm, a través de Fox News. El acto se realizará en la ciudad de Milwaukee y los candidatos que han calificado hasta ahora son Trump, DeSantis, Ramaswamy, Chris Christie, Nikki Haley, Doug Burgum y Tim Scott. Mientras tanto, no se sabe si Trump asistirá o hará mutis por el foro.

*El Comité del 6 de enero destruyó ilegalmente todos los documentos relacionados con la investigación que llevó a cabo. ¡Son unos verdaderos payasos mal intencionados!

*Es interesante que los demócratas digan que ellos saben cómo salvar el planeta, pero, sin embargo, no saben cómo mantener limpias las ciudades que controlan.

*Ivan Espinosa de los Monteros, esposo de la cubanaespañola Roció Monasterio, anunció su retiro de la política española. Iván, una popular figura del tercer partido más votado, Vox, aparentemente sale ante el desastre que resultaron las elecciones para su agrupación. ¡Es una verdadera pena!

*Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, fue asesinado en un mitin político en la ciudad de Quito. Villavicencio era periodista y había investigado en el pasado a Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Su esposa acusa a Correa y la exsenadora Piedad Córdoba como medio culpables. Hay presos seis colombianos por el asesinato.

*Las “movidas” de los chinos comunistas contra Taiwán no paran y los expertos aseguran que cada día estamos más cerca de una invasión. ¡Dios quiera que estemos equivocados!

*A pocos meses de estar en el poder en Colombia Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro Burgos fue arrestado bajo cargos de lavado de dinero. El “Niño”, presuntamente recibió fondos de los narcos que fueron donados a la campaña presidencial de su padre.

*Creo que todos los demócratas de este hemisferio debemos darle un apoyo a María Corina Machado en su justa aspiración a gobernar al sufrido pueblo de Venezuela. Hemos seguido la carrera política de María Corina y, sin duda, es una mujer valiente. ¡Qué Dios la ayude a triunfar!

*De los servidores públicos locales que admiramos está en primera fila Manny Cid, el alcalde de Miami Lakes. Serio, inteligente, respetado, trabajador, honesto. Dentro de poco tendrá que hacer una decisión de que paso seguir el año próximo que se cumple su término como alcalde. Se rumora que piensa correr para el Condado y si lo hace tendrá un ejército de voluntarios ayudándole. ¡Arriba Manny!

*Romerito Sánchez va a ver a su médico y le dice al doctor: “Estoy muy preocupado con mi mujer. No oye nada y no sé qué hacer”. “Muy fácil Sr. Sánchez”, le responde. “Váyase para su casa y háblele a su esposa desde la entrada, si no le contesta siga hablándole para saber a qué distancia le oye”. Muy bien, muchas gracias”, dice Romerito. Llega a la casa y desde la puerta le grita a la mujer: “Amparito ¿cómo estás?” Silencio absoluto. Sigue hasta la sala y vuele a hacer lo mismo y nada. Cuando se le aproxima en la cocina y le vuelve a preguntar lo mismo, Amparo se vira y le dice: “¡Romerito, ¿qué te pasa”, te he contestado tres veces que bien”.