La esquinita de Reme

DECLARACIONES Trump dice que el problema de Biden es la incompetencia, no la edad

*La actitud y estridencias de Matt Gaetz no es lo que necesitamos en el Partido Republicano. Puede estar de acuerdo o desacuerdo con el “Speaker” pero unirse a los demócratas más radicales para ir en contra de los suyos es inaceptable. ¡Mucho drama innecesario!

*La crisis en Haití es muy seria. La Embajada Americana informó a todos sus ciudadanos que abandonen el país lo antes posible. La Policía Nacional ha perdido casi 800 agentes en los primeros seis meses de este año. No hay un día de tranquilidad en ese país.

*El Presidente Biden y su administración son una máquina de disparates que no para de cometer errores. Con motivo del deceso del ex embajador Bill Richardson, el Presidente le dio el pésame a su esposa Barbara y a su hija Heather. Problema: Bill y Barbara nunca tuvieron una hija. Preguntada en una conferencia de prensa la vocera de la Casa Blanca aceptó “la metedura de pata” y dijo que esperaba esto no pasara en el futuro.

*Aunque parezca mentira, la Srta. Pelosi no está lista para retirarse a sus 83 años. Piensa volver a postularse el próximo año y seguir en la Cámara hasta que “el calvo” peine trenzas. Nancy está decidida a volver a ser Speaker y, quién sabe, qué otros planes tiene en su cabecita loca. Sería fatal para el país si todo lo que están logrando los Republicanos en la Cámara se paraliza si los demócratas vuelven a ganar la mayoría en la Cámara. ¡Agárrense la peluca!

*La popularidad de Biden se ha ido por el caño del fregadero. CNN reporta que Biden solamente alcanzó un 39% en sus últimas encuestas haciéndolo el Presidente en funciones más impopular de los últimos años. ¿Lo mantendrán los demócratas como candidato o lo reemplazarán? ¿Quién será el afortunado?

*Murió en California el distinguido médico Dr. Tirso del Junco. Nacido en La Habana donde se graduó de Doctor en Medicina, llegó a ser médico y amigo íntimo del Presidente Ronald Reagan. Participó en el team médico de la Brigada 2506. Tirso fue también el Presidente del Partido Republicano de California en épocas en que los Republicanos eran mayoría y en la que llevaron a Reagan a ser el Gobernador del estado. Murió a los 98 años. ¡Que en Paz Descanse un gran médico y mejor ser humano!

*¡Créalo o no lo crea! Cuba Comunista, el mayor violador de derechos humanos en nuestro hemisferio, está haciendo campaña para un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay cuatro países latinoamericanos luchando por los asientos disponibles: Brasil, Cuba, Perú y República Dominicana. Veremos qué pasa, pero sería una vergüenza para esa institución que países como Cuba estén en posición de liderazgo.

*El fabuloso artista puertorriqueño, Marc Anthony, recibió la Estrella de Hollywood y se vio muy contento en compañía de su joven esposa y un par de amigos que lo acompañaron incluyendo a David Beckman. Cientos de admiradores de todo el país se unieron a él para felicitarlo. Sin duda, Marc Anthony es un extraordinario cantante que produce shows de primera categoría.

*El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha pedido la deportación inmediata de los inmigrantes ilegales que llegaron de África a Israel y que salieron a manifestarse en las calles de Tel-Aviv creando crisis y disturbios.

*Newt Gingrich fue un exitoso Speaker de la Cámara de Representantes de 1995 a 1999 cuando los Republicanos controlaban la Cámara Baja. Su labor fue extraordinaria y después del 2000 continuó ejerciendo su poder como comentarista y analista político. Newt declaró la semana pasada que Biden no gobernaba el país. Que el verdadero poder detrás del trono es Barack Obama. ¡Allá va eso!

*Un anciano manejaba su Lamborghini por una autopista a 100 mph y de pronto vio a un policía que lo seguía. En vez de parar apretó el acelerador a 120 mph, después a 130 y siguió a 150 mph. El policía se apura y lo sigue hasta que el anciano finalmente para su auto. El policía le dice: en 10 minutos comienzan mis vacaciones y si me das una buena razón para correr como un loco te dejaré ir. El anciano lo mira y le dice “hace 10 años mi mujer me dejó por un policía y pensé que venía a devolvérmela”. ¡Bingo!