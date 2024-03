La Esquinita de Reme

*La familia de la gran artista, Vicky Roig, anunció que habrá una misa de recordación el miércoles 3 de abril a las doce del día en la Iglesia Católica Epiphany. Los muchos amigos y admiradores de Vicky podrán recordarla con el cariño del que era acreedora.¡Por los inolvidables momentos que pasamos junto a ella!

*Uno de los hombres más brillantes y efectivos que jamás haya trabajado para una Administración Demócrata o Republicana, Peter Navarro, ingresó en la cárcel por haberse negado a declarar al Comité del 6 de Enero no había balance de tipo alguno. Sin embargo, atrás quedan los Eric Holder (Fast and Furious) y otros que hicieron cosas horribles y nunca tuvieron que ir a la cárcel después de haber sido citados a declarar al Congreso y nunca haberlo hecho. ¿Por qué los republicanos han permitido esto? No lo entiendo.

*Trump no ha podido conseguir el financiamiento para su caso legal en Nueva York, donde tiene que depositar más de $400 millones de dólares. La fecha límite es marzo 31. Los próximos días serán vitales para su caso.

*Cuba está a punto de un colapso total con una falta enorme de comida y alimentos. Lo interesante es que artículos que se producen en la isla están en falta y los aumentos de precios (totalmente injustificados) están golpeando el bolsillo de los cubanos que son prácticamente mantenidos por sus familiares fuera de la Isla. Un fracaso económico de proporciones gigantescas. Las protestas en las calles se han intensificado en varias ciudades de la provincia oriental. El pueblo gritando por la Libertad.

*El Senador Independiente (socialista) Bernie Sanders, de Vermont, está “empujando” una nueva semana de trabajo de solamente 32 horas con el pago regular de 40 horas. No sabemos si esta proposición podrá ser aprobada en el Senado.

*El exvicepresidente Mike Pence declaró que él no apoyaría a Trump o a Biden en las próximas elecciones de noviembre. Sin embargo, la prensa izquierdista solo menciona a Trump. ¡Interesante!

*Maria Elvira Salazar y Marco Rubio se han unido para pedirle al presidente Biden que nombre a los delincuentes venezolanos del grupo Tren de Aragua como un grupo terrorista internacional. Por años este grupo ha estado infiltrando países de Latinoamérica y asesinando, secuestrando y creando horror entre los ciudadanos de múltiples países. Nuestras felicitaciones a Marco y María Elvira por su liderazgo.

*El demócrata Marty Dolan, exbanquero de Wall Street, estará compitiendo con la zurda Alexandria Ocasio Cortes, para el asiento al Congreso que representa al Bronx, que ella mal ocupa en la actualidad. Sería interesante que Dolan gane la oportunidad de representar a esta área de Nueva York y que podamos salir de “este venenito” demagógico y mal intencionado.

*¿Quién es Chuck Schumer para pedir nuevas elecciones en Israel? ¡El atrevimiento de muchos líderes americanos nos hace lucir soberbios a los ojos del mundo! Tanto Biden como Schumer quieren “salir” del líder de Israel, Bibi Netanyahu, y eso solo le corresponde a los ciudadanos de nuestro mejor aliado.

*Un Juez de Atlanta, Scott McAfee, decidió dejar a “la romántica“ Fani Willis cómo Fiscal en el caso de Donald Trump si ella se queda y despide a su amante del caso (el que cobró cerca de un millón de dólares). Aquí no es problema de relaciones secretas sino de dineros del país utilizados en viajecitos y “lunas de miel “ en cinco ciudades diferentes. ¡Un asco!

*Regresa el Miami Film Festival del 5 al 14 de abril con la exhibición de formidables películas en diferentes cines. Una de las actividades más celebradas en nuestra ciudad.

*El Senador Ted Cruz se convirtió en el objetivo principal de los demócratas que están invirtiendo millones de dólares para destruirlo en las elecciones Senatoriales de noviembre en Texas. Cruz ha sido un Senador brillante y que hace un excelente trabajo en Washington y en beneficio de los tejanos.

*La Sra. Delgado está hablando con su hijo Robertico. ¡Hijo, no puedes mentir nunca! ¡Las personas mentirosas no llegan a ningún lado! El niño le dice: ¿Entonces cómo llegó Biden a Presidente?