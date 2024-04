La Esquinita de Reme

*Una encuesta de Associated Press considera que 7 de cada 10 ciudadanos americanos no cree que Trump sea culpable de las acusaciones del juicio de Nueva York. La mayoría del pueblo lo ve como una emboscada política.

*Pide el Senador Marco Rubio al Secretario de Estado Anthony Blinken “Transparencia” en el caso del espía Manuel Rocha. Cuarenta años colaborando con la tiranía de Cuba comunista contra el Gobierno de Estados Unidos. Miembro del National Security Council, embajador en Bolivia, etc. Ahora hay que determinar qué agentes siguen infiltrados y quien mejor que Rocha para identificarlos.

*El famoso diseñador Roberto Cavalli murió en su residencia de Italia. Sus diseños se caracterizaron por el colorido.

*La Administración Biden hizo pagos impropios por billones de dólares en el año fiscal 2023 según ha reportado la oficina del Congreso. ¡Aquí nadie sabe lo que está pasando!

*El presidente Biden no tuvo que pagar gastos legales porque el DNC se ocupó de hacerlo.

*Desde que Joe Biden asumió la presidencia de nuestro país ha regalado $80 billones a Irán. Nunca entenderemos a Biden y su política internacional.

*La Casa Blanca anunció otro “borrón y cuenta nueva” con más de $7 billones de dólares de préstamos estudiantiles, a pesar que el Tribunal Supremo lo desautorizó. No hay duda de que Biden está haciendo “lo que le da la gana”.

*O.J. Simpson murió de cáncer a los 76 años de edad. De ser el atleta más popular de Estados Unidos a ser un posible doble asesino. ¡Una vida de altibajos!

*¡En California todo pasa! No hay una nueva investigación acerca de $24 billones supuestamente utilizados para mejorar los problemas de vivienda que “no cuadran”. Un Estado donde se ha abusado del dinero del desempleo, de los más necesitados. ¿Hasta cuándo seguirá pasando esto?

*Debbie Murcasel Powell está postulada para el Senado por el Partido Demócrata frente al Republicano Rick Scott. En la última encuesta aparece Scott ganándole a la Murcasel por siete puntos. El pueblo de Florida le agradece a Rick Scott su trabajo y lealtad. ¡Su indiscutible liderazgo en la lucha contra el Comunismo y a favor de nuestro mejor aliado Israel!

*Regresa el American Cáncer Society con sus espectaculares almuerzos para honrar a varias mujeres destacadas de nuestra comunidad. El almuerzo se celebrará en el nuevo hotel Loew’s de Coral Gables el 24 de octubre, comenzando con un cocktail a las once de la mañana. Próximamente Iremos informando de las damas que serán homenajeadas y las actividades que se llevarán a cabo para promocionar esta actividad.

*En Colombia, al igual que en Estados Unidos, los gobernantes están atacando a sus opositores con juicios peligrosos y extemporáneos. Ahora es el querido expresidente Álvaro Uribe el que tendrá que defenderse de acusaciones que se extienden al “año de la pera”. Pedimos que se haga justicia y que el excelente gobernante pueda dejar esclarecido su nombre.

*Una nueva encuesta de Gallup ha puesto a Biden a un bajísimo 38% de aprobación. Su caída es interesante entre los independientes. También entre afroamericanos e hispanos. Con estos números Biden no puede ser reelecto en noviembre, aunque lo apoye “Mazantin el Torero”.

*El Republican National Committee consiguió donaciones de más de $65 millones durante el mes de marzo, pudiendo dar un brinco importante en su lucha por igualar o superar a los demócratas. Tienen que seguir mejorando si quieren evitar una sorpresa en noviembre.

*El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene una frase famosa: ¡el dinero alcanza cuando nadie roba!

*El congresista demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, informó que había sido diagnosticado con cáncer y que estaba recibiendo tratamientos de quimioterapia. Grijalva está en la Cámara desde hace 21 años. Le deseamos pronta recuperación.

*Torcuato, su esposa Mariloli y su hijo Torcuatico se fueron de vacaciones y lo primero que hicieron fue llegar a la playa. Cuando arribaron vieron una bandera roja para que nadie se metiera en el agua. Torcuato le dice a Mariloli que aunque es muy peligroso, él se va a meter. Ella no contesta y él se va. El hijo le dice lo mismo a su mamá y está le dice que ¡no! que no se puede meter. El niño, inocentemente, le pregunta por qué dejó a su papá si era porque nadaba mejor y Mariloli le contesta que no, que es porque tenía un buen seguro de vida.