La Esquinita de Reme

*El diario británico The Telegraph publicó que la firma farmacéutica Astra Zeneca admitió que sus vacunas podrían crear trombosis en casos limitados. ¡Muy serio el problema!

*El primer ministro de Escocia, Humza Yousaf, que es de izquierda-izquierda y además progresista y musulmán, renunció tras darse cuenta de que perdería una moción de censura. Un fuerte golpe para los comunistas de ese país.

*La criminalidad en New York ha aumentado extraordinariamente. En 27 horas hubo tres atracos en Central Park y los robos han crecido en un 400%. ¡Pobre Gran Manzana la están convirtiendo en una ciruela pasa!

*La cena de los corresponsales de La Casa Blanca fue funesta. Jamás el supuesto cómico resultó ser “un cheerleader” de Biden, que se pasó la noche hablando mal de Trump y burlándose de sus problemas legales. También aseguró que su abuelo decía que Biden era muy honesto.

*James Carville, más conocido por Triple Feo, salió insultando a los jóvenes porque según él están abandonando a Joe Biden y se están moviendo hacia Donald Trump. Carville fue una figura clave para los demócratas en varias administraciones, especialmente, la de Bill Clinton. Muy amigo y protector de Hillary. Lo sorprendente es que está casado con Mary Matalin, la mano derecha de Dick Cheney cuando fue vicepresidente de George W. Bush.

*El Rey Carlos III de Gran Bretaña ha sido autorizado a resumir sus actividades, a pesar de estar con su tratamiento contra el cáncer.

*En una nueva encuesta de expatriados se llegó a la conclusión de que los lugares donde viven los estadounidenses fuera de los Estados Unidos son tres ciudades en España. La primera es Málaga seguida de Alicante y Valencia. Muy interesante conocer esta información.

*El Presidente declaró que él estaba dispuesto para debatir contra Donald Trump. No sé si estaría en su viaje habitual a la China o si la campaña de Biden consideró oportuno “cambiar el chucho”. Pero no creo lo dejen debatir.

*El super mentiroso Adam Schiff está postulado para el Senado en California a donde quiere brincar desde la Cámara de Representantes. Cuando iba a asistir a un acto de recaudación de fondos para su campaña fue robado en San Francisco y se quedó sin el traje que iba a utilizar en su acto. Hasta a Adam Schiff lo asaltan y roban en la que fuera una de las ciudades más bellas de los Estados Unidos.

*Las súper liberales publicaciones New York Times y Washington Post están disgustados con la campaña de Biden porque no consiguen entrevistas con el Presidente. Un hombre que se escondió en el sótano de su casa y no dio la cara, pero salió Presidente con más de 80 millones de votos no va a cambiar su estrategia según creo yo. Desde luego, los tiempos y las circunstancias cambian.

*En encuesta realizada en Florida para ver las preferencias para Gobernador, que remplazaría a Ron DeSantis en 2026, el resultado favoreció a Casey DeSantis, la primera dama actual del Estado. ¡Inesperado e interesante!

*Aparentemente George Soros está pagando a estudiantes radicales para que organicen revueltas en las universidades en contra de Israel y a favor de Hamás. ¿Hasta cuándo seguirá dividiendo y creando crisis en nuestro país este sinvergüenza?

*Un restaurant en el Caribe acaba de recibir cinco estrellas siendo el único en toda la región. Se trata de Blue dentro del Ritz Carlton Hotel en Grand Cayman. Interesante que sea una pequeña isla la que reciba este gran premio.

*De Facebook: “Si vas a publicar tus problemas en las redes, favor informar si los resolviste porque uno se queda preocupado”.

*Manolo le dice a su esposa Chachita: “Mi querida Chachita, si no llueve el domingo mi mamá vendrá a pasarse el día y a comer con nosotros. ¿Qué prefieres? ¿Arroz con Pollo o Enchilado de Camarones?”, “¡Prefiero que llueva!”