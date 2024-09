La Esquinita de Reme

*La cadena de televisión ABC fue la perdedora del debate entre Trump y Kamala. Los dos moderadores demostraron que no son periodistas, sino activistas de izquierda. Que no están preparados para ser imparciales. Kamala estuvo mejor de lo esperado después de una exhaustiva semana de preparaciones. Trump explicó lo mejor que pudo su obra, pero no le dieron muchas oportunidades los de ABC. Sin embargo, tiene una historia que lo avala. No creo que el debate haya cambiado muchas mentes. La pantalla dividida con la cara de Kamala haciendo muecas todo el tiempo fue de mal gusto. Todo fríamente calculado.