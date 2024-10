La Esquinita de Reme

*La campaña de Kamala Harris se ha dedicado a utilizar a famosos del cine, televisión y teatros para que apoyen su candidatura presidencial demócrata. Una de las que la apoyan es Lady Gaga. Pero cuál sería su sorpresa cuando encendió su equipo de TV y apareció su papá en Fox and Friends diciendo que, como dueño de restaurante en New York, él y su equipo apoyan a Donald Trump y votarían por él. ¡De película!

*El ciclón Helene ha sido devastador, no solamente para la Florida sino también para Georgia, Carolina del Norte, Tennessee y otros estados. Más de 100 muertos y cientos de desaparecidos. Pérdidas millonarias. Localidades sin agua o electricidad. ¡Un verdadero caos!

*Los complejos y el odio de Hillary Clinton nunca la dejarán ser feliz. Aunque sabe que uno de sus mayores errores durante la campaña presidencial del 2016 fue llamar deplorables a los simpatizantes de Trump, ahora volvió con el mismo tema. Pero esta vez duplicando los insultos. Bill la frustró y nunca se recuperó.

*Para completar la trifecta el enemigo de la democracia y promotor del régimen comunista de La Habana, exsenador republicano Jeff Flake salió apoyando a la Mala Kamala para presidente. No todos los rinos son unos desgraciados, pero este sin duda lo es.

*El jefe de organización terrorista Hezbolá, Hassan Nasrallah, fue eliminado en Beirut mientras Netanyahu hablaba en las Naciones Unidas. El Ejército israelí es el mejor del mundo en la actualidad.

*La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, declaró patéticamente que “había que “extinguir” a Donald Trump”. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta política de odio?

*El alcalde de New York ha sido acusado de fraude, recibir dineros ilegales de extranjeros, etc. El alcalde Adams dijo muy claro que no piensa renunciar y que seguirá trabajando. Adams acusó a la Casa Blanca de haber intervenido en su investigación por haber denunciado los planes de inmigración que han sido fatales para la Gran Manzana.

*Melania Trump participó en Fox and Friends y estuvo formidable. Melania mencionó como en el gobierno de su esposo no hubo guerras ni tampoco muertes por fentanilo. Como la economía era sólida y el desempleo logró su número más bajo. Muy buena presentación.

*Kassan Khalil Yassin, el líder que sustituyó a Nasrallah como jefe de Hezbolá, fue eliminado antes de 24 horas después de haber asumido la posición. Las fuerzas de defensa israelí han eliminado a varios de los lideres de la organización terrorista.

*En las elecciones de noviembre es muy importante votar por Juan Fernández Barquín para secretario de la cortes y controlador, así como Rosie Cordero para sheriff. Son dos posiciones vitales que debemos defender. Dejar de votar en estas elecciones es un crimen sin nombre.

*El actual presidente de la Cámara de Representantes, Mike Jonhson, envió una carta al presidente de Ucrania, pidiéndole que despida a la Embajadora de su país en Washington, que organizó una actividad favoreciendo a los demócratas en una visita a una fábrica junto al presidente Zelensky. Solamente demócratas fueron invitados. Sirvió de una actividad política que no debió ser pagada por el gobierno ucraniano.

*Pete Rose, el pelotero extraordinario de los Rojos de Cincinnati, murió a los 83 años. ¡Descanse en paz!

*El senador Joe Manchin acusa a la Mala Kamala de tratar de destruir la democracia al rechazar la técinica parlamentaria filibusterismo. Tanto el cómo la senadora Sinema han declarado que no pueden apoyar a Kamala para las elecciones de noviembre. Manchin ha sido senador de un estado con mayoría republicana, a pesar de ser demócrata. Ninguno quiso postularse para la reelección. Manchin fue considerado para presidente en muchas ocasiones.

*El Dr. Fernando de la Riva falleció después de una penosa enfermedad. Los tres hijos asisten al funeral de su padre y uno de ellos comenta: “Voy a ser exitoso para que cuando muera la gente me recuerde por todo lo que logre”. El segundo hermano comenta: “Me parece muy bien. Yo quiero que en mi velorio todos me miren y que digan que fui un gran hombre y un amigo excepcional”. El tercer hermano no dice nada y los otros dos brincan y le preguntan: “¿Y tú no quieres que digan nada de ti cuando te mueras?” “Yo espero que cuando me miren digan: ¡Miren! ¡Se está moviendo!”