La Esquinita de Reme

*Hoy comienzo La Esquinita con una nota personal: Mi esposo Fausto Díaz Oliver falleció sorpresivamente el domingo 6 de abril en el Jackson Memorial Hospital al sufrir dos infartos durante una pequeña operación. Fausto había sobrepasado muchos problemas cardíacos gracias a la habilidad y el conocimiento de su cardiólogo, Alex Ferreira, quien le salvó la vida hace más de 14 años. Fausto fue un excelente esposo, padre ejemplar, abuelo y bisabuelo orgulloso. En sus empresas a través de los años fue un hábil negociador, simpático y generoso con sus empleados. Como presidente voluntario del Big Five Club construyó, con la cooperación de sus directores, la muy necesaria Casa Club. Durante sus años de presidente se realizaron los actos sociales y patrióticos más importantes de la Ciudad y por el Big Five desfilaron figuras internacionales como Raphael, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Armando Manzanero, María Marta Serra Lima y otros, también valores del patio como Willy Chirino, nuestro Rey del Carnaval, Carlitos Oliva y los Sobrinos del Juez, Hansel y Raúl, Gloria Estefan y Miami Sound Machine, Lisset Morales y otros. Con artistas del patio como Vicky Roig, Robertico Lozano, Concha Valdés Miranda, y otros la alegría y buena música no paraban en el Big Five. Como cubano de pura cepa suspiraba por la libertad de Cuba diariamente y luchaba por ver a su Patria libre del comunismo. Su muerte llegó de sorpresa y hasta ese mismo día estuvo haciendo chistes con médicos y enfermeros. Ahora estará en el cielo junto a su amado hijo Faustico quien murió del corazón hace menos de dos años. ¡Descansa en Paz mi querido Fausto!